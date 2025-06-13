「東方神鹿」王軍霞經優才計劃來港　下周偕女兒出席公開活動

有「東方神鹿」之稱的前國家隊長跑運動員王軍霞，將與家人透過「優秀人才入境計劃」正式成爲「新香港人」。選委界立法會議員尚海龍透過新聞稿公布，將於下周三（18日)舉辦「冠軍歡迎冠軍，人才匯聚香港」晨跑活動，以歡迎王軍霞來港。據新聞稿指，屆時將有本港奧運金牌得主「風之后」李麗珊，以及「微笑劍后」江旻憓出席活動，王軍霞亦會帶同女兒黃丹婷出席活動。



王軍霞曾是「馬家軍」的代表人物，今年將會透過優才計劃成爲「新香港人」。（資料圖片/Getty Images）

王軍霞出生於吉林蛟河，小學時遷回祖籍地遼寧大連，成年後加入當時人稱馬家軍的遼寧省田徑隊。在1993年的北京全運會，王軍霞以8分6秒11贏得3000米冠軍，並以29分31秒78拿下1萬米金牌，兩者同時刷新新世界記錄，而當中3000米的記錄仍維持至今。

1996年亞特蘭大奧運會上，王軍霞奪得女子5000米冠軍，成爲中國首位獲得奧運長跑金牌的運動員，當時媒體更將她封為「東方神鹿」。然而，王軍霞在年僅23歲就選擇退役，退役後她便移居了美國。

在今年3月，現年52歲，已經退役近30年的王軍霞，出現在無錫陽山舉行的馬拉松賽上。她即興參與半馬賽事，更以1小時35分完賽，還獲得了女子組第六名。