桌球世一卓林普Judd Trump經優才計劃成香港居民 周一領取身份證
撰文：石國威
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又一桌球明星成「香港人」。政府新聞處今日（24日）發布，現時桌球世界排名第一的卓林普（又譯特林普），最近透過優才計劃正式成為香港居民，並於昨日（23日）來港領取身份證，又為香港人才服務辦公室拍攝短片參與快問快答，從地方、交通工具到美食話題揭示自己對香港的喜愛。
Hong Kong Talent Engage 香港人才服務辦公室貼文稱世界排名第一、桌球名將卓林普正式透過優秀人才入境計劃，成為香港居民。
來自英國卓林普勁讚香港：我喜歡香港所有事物
來自英國，至今職業生涯奪得30個排名賽冠軍頭銜的卓林普表示：「我在這裏是因為我享受在這城市生活！我喜歡香港的所有事物，無論美食、人際互動及環境，這一切啓發了我選擇移居香港。」
今年10月31日，曾奪得7屆世界桌球錦標賽冠軍奧蘇利雲，經優秀人才入境計劃成為香港居民。當日入境處的社交網頁披露，英國球手奧蘇利雲接受處長郭俊峯訪問，表示過去曾在香港逗留過一段時間，認識很多朋友及過得很好，加上桌球運動在香港亦很受歡迎。
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