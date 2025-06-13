市建局獲象徵式地價批兩地　韋志成料非「唯一」　可增發債吸引力

市建局行政總監韋志成即將任滿退休，他今日（13日）出席傳媒聚會回顧任內生涯，對於政府早前以1000元象徵式地價向市建局批出兩幅土地，韋志成認為有助提高市場對市建局的信心，並透露市建局將於年內進行第二次發債，相信政府批地有助增加發債吸引力。他又估計該兩幅地「不是唯一兩塊」，因政府早前提及希望重建後降低密度，形容透過批地支持舊區更新是無可避免。



市建局行政總監韋志成即將任滿退休，他今日出席傳媒聚會回顧任內生涯。（任葆穎攝）

上任以來一直想將市建局定位「放返正」 舊區問題不能單靠市建局

明日（14日）是韋志成最後一個工作日，他今日出席傳媒聚會表示，提到市建局的法定職能主要包括市區重建、樓宇復修、保育活化及改造重設，他說自上任以來一直想將市建局的定位「放返正」，盡量完成所有法定職能，但不能只針對重建，舊區問題亦不能單靠市建局。他說同時要做好樓宇復修，延長樓宇壽命，將樓宇維修的責任放回業主身上。

韋志成：要大家一齊落場踢先有機會解決到

他認為，舊區問題需靠所有持份者如政府、業主、社會各界等參與，他將市建比喻為球員、其他持份者則是球證，「要大家一齊落場踢，呢場波先有機會解決到。」

市建局行政總監韋志成即將任滿退休，他今日出席傳媒聚會回顧任內生涯。（任葆穎攝）

市建局借貸融資非因「財政唔掂」

他表示現時樓市下調，重建收購成本降低。由於重建追不上樓宇老化的問題，因此要擴大重建規模，並強調市建局借貸融資非因「財政唔掂」，若日後樓市發展健康，便可透過賣樓還債，提高資產值及重建能力。

年內進行第二次發債 獲象徵式地價批兩地助增吸引力

政府早前批准以私人協約方式，以1000元象徵式地價向市建局批出兩幅分別位於紅磡庇利街及將軍澳第137區土地。韋志成認為，批地不單是政府提供財政支持，更提高市場對市建局的信心。他透露市建局將於年內進行第二次發債，並不排除將以美元發債，相信政府批地有助增加發債吸引力。

他估計該兩幅地不會是唯一一次，因政府早前提及希望重建後降低發展密度，他形容透過換地支持舊區更新是無可避免。

對於市建局未來發展，他認為要加強活化，舉例東九龍的「東維港灣區」，其規模比深水埗、旺角、荃灣等發展區大，亦是是建局首次將水體納入舊區更新的考慮因素，透過將重建區附近的街道和社區設施活化，改變整個發展區面貌。

被問及退休後的去向，他說已比原定時間延遲退休一年，暫未有退休計劃，但透露會繼續留任香港建造業關愛中心主席一職，協助因工傷逝世的工友家屬。（任葆穎攝）

回顧任內生涯，韋志成說工作了48年，未曾試過在同一職位任職9年。他憶述對觀塘市中心第四、五期發展項最難忘，該項目曾經歷流標，發展至今20年尚未完成。他又透露正與大學團隊合作，促進項目發展。

蔡宏興周日起接任行政總監

被問及退休後的去向，他說已比原定時間延遲退休一年，暫未有退休後計劃，但透露會繼續留任香港建造業關愛中心主席一職，協助因工傷逝世的工友家屬。市建局行政總監的職位將由蔡宏興接任，周日（15日）起生效，任期3年。