科大與市建局確立合作意向　有意落成後落戶「觀塘市中心 2.0」

2023年2月流標收場的市建局觀塘市中心第4、5區「巨無霸」商業項目，雖然暫時未批出及落成，惟已有大學機構確立合作意向，有意落戶其中。市區重建局與香港科技大學(科大)今天（3日）簽署合作備忘錄，就科大有意向在「觀塘市中心 2.0」項目完成後，於項目內非住宅部分設立校外教研空間，確立合作意向及制訂框架。



擴充校外教研空間 科大可通過購置、其他方式使用項目

合作備忘錄由市建局行政總監韋志成與科大副校長(發展)鄺家陞共同簽署。根據合作框架,科大有意在項目落成後，通過購置或以其他方式使用項目中若干非住宅部分，以擴充其校外教研空間，滿足發展目標及需求，包括拓展教學範疇及研究領域、促進創新及技術發展，以及提升香港在科技創新領域的國際領先地位。市建局將會為科大提供支援。

市建局認為，這次策略性合作充分體現「觀塘市中心 2.0」項目獨特之處。項目最高可達 360米，是香港首個以垂直城市概念，作綜合用途發展的地標建築，集商業活動和住宅於一體的高密度複合型項目。當項目落成後，科大可按其發展需要，考慮將選定的空間用作教學、科研或寫字樓等用途。

科大過去數年積極推動多個校園發展計劃，以配合大學未來發展需要。除了在 2023 年年底設立區內最先進的人工智能運算中心，未來亦將有數個重點教研大樓落成，為師生提供更多先進設備及研究空間。

市建局：讓發展商招標前有充裕時間了解詳情

為加快推進項目及進一步提升其吸引力，市建局計劃在今年下半年為項目推出發展促進服務，一方面讓有興趣的發展商在市建局開展招標階段前，有充裕時間了解項目詳情；另一方面，亦讓市建局收集他們對項目的意見，於招標前減低不確定性因素並優化招標條款。

此外，市建局亦計劃在今年第三季展開地下公用設施的改道工程，減少未來中標發展商所需處理的前期工作，縮短施工工期及減低工程面對的風險。

2023年2月流標 當時僅收新地一份標書

翻查資料，2023年2月份，市建局公佈收回觀塘市中心第四及第五發展區招標項目（裕民坊商業項目），即流標收場。當時僅接獲一份標書，為新地（0016）。項目截標前的估值介乎87億至130億元，每呎樓面地價4,000元至6,000元，較2022年8月份大幅回落43%至50%，惟最終仍流標收場。