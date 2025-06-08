東維港灣區｜市建局：土瓜灣首採「小區發展」模式　料2至3年落成

市建局提出構建「東維港灣區」願景，市建局行政總監韋志成今日（8日）在網誌表示，局方以「小區發展」模式，更新土瓜灣片區是規劃願景中的關鍵，現時已展開大部分項目工程，預計在未來2至3年落成，將是市建局在區內最早完成的大型項目。



政府將毗鄰的庇利街用地撥予市建局發展，韋志成透露初步構思利用這幅地興建公眾休憩空間並與海心公園範圍連接，構建人連接路，方便市民由土瓜灣內陸西面直達海濱空間。



市建局的土瓜灣「東維港灣區」構思，範圍由黃埔海濱，至舊啟德機場跑道及觀塘海濱。（資料圖片)

土瓜灣「小區重建新社區」是市建局全港首個以「小區發展」模式、開創「系統性規劃、一體化設計、多方協作、共同締造」四位一體的舊區片區更新模。該項目位處整個土瓜灣道路網的中心，地點包括西至高山劇場及何文田上配水庫遊樂場的綠化帶、北至港鐵土瓜灣站、「龍城」區和啟德發展區、東至海心公園及土瓜灣海濱長廊，以及南至紅磡和黃埔。

土瓜灣「小區重建新社區」新建的建築物將從路旁後移，令行人路更「闊落」，為市民提供更安全和舒適的步行環境。（韋志成網誌）

「小區重建新社區」共有8個毗鄰的重建項目，交由7個不同發展商負責興建，並首次引入「總體設計要求」，各項目的發展商需按照既定標準，從連接性及暢達度、宜居度、社區活力，及「智慧」樓宇和設施管理等4方面興建項目，包括擴闊行人路、興建行人天橋加強連接、興建首個共用停車場、廣植樹木及新建公園。

團隊將原本為單線行車的鴻福街改劃為步行街，兩旁加以美化和綠化，令小區在重建後，成為一個暢達易行、宜居和充滿活力的新社區。（韋志成網誌構想圖）

韋志成透露，「小區重建新社區」內大部分項目的工程已展開，預計在未來2至3年陸續落成，將會是市建局在區內最早完成的一個大型項目，為構建「東維港灣區」規劃率先示範，起動效益。他期望，「小區重建新社區」能成為可複製、可推廣的成功經驗，在其他舊區實踐，以更高效益的策略和執行計劃，更新舊區。

市民可從「小區重建新社區」的西面，經過小區再沿庇利街用地，直達海心公園，以及土瓜灣海濱空間。（韋志成網誌）

政府上星期將毗鄰「小區重建新社區」、於庇利街末段一幅現時用作臨時停車場的用地，撥予市建局發展。韋志成指出，團隊已初步構思利用這幅用地靠近庇利街的一方，興建公眾休憩空間並與海心公園範圍連接，以庇利街為骨幹，構建一條「橫向」的綠化行人連接路，方便市民由土瓜灣內陸西面，經過「小區重建新社區」、庇利街用地和海心公園，直達海濱空間。