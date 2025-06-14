大富豪重開非那些年大富豪　CEO信港人消費力　學者指經營具挑戰

尖東大富豪今日（14日）重開，易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」，卻不是昔日的大富豪，重生的大富豪捨棄夜總會的經營模式，主打商務或宴會包場、咖啡室、酒吧及包廂唱K。行政總裁李健民解釋，沿用大富豪一名，邀請前AV天后蒼井空出席剪綵，只為突顯出兩代大富豪的傳承關係。



新大富豪酒吧區入場費最低300元包兩杯飲品，包廂連酒水人均千多元。若翻查區內的卡拉OK價目表，不計算加一服務費，RED MR紅人派對尖沙咀店12至15人VIP房間最低消費為6,300元，人均只需420至525元。即大富豪包廂收費高出兩倍以上。



李健民認為「香港人唔係冇錢，係有錢冇地方使」。經濟學者李兆波就指，內地娛樂場所同樣以合家歡模式提供「食玩買一條龍」，人力及租金成本較香港低，更具競爭力，惟深圳娛樂場所受經濟下行影響，顧客量仍然下跌，加上半年前進駐香港的新加坡私人會所「1880」也在上月底宣布結業，新大富豪營運具一定挑戰。



尖東大富豪更名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在2025年6月14日正式重開。（鄭子峰攝）

新大富豪酒吧區入場費為300元包兩杯飲品，顧客可在舞台大廳觀賞場內的音樂表演，不設時間限制，可逗留至店舖關門為止。（鄭子峰攝）

地牢層近萬呎的舞台大廳空間將提供彈性包場，可舉辦宴會及商業活動等，最多可放置30圍宴席。（鄭子峰攝）

新大富豪設有5,000呎廚房及聘有多名年輕廚師，為顧客提供中西式餐飲服務。（鄭子峰攝）

不採用夜總會模式經營 定位高端消費模式

大富豪闊別尖東13年，將於6月14日在原址捲土重來，行政總裁李健民開幕前接受《香港01》訪問時表示，不會採用夜總會的模式經營，定位為高端消費模式，「夜總會已經過時喇，我哋𠵱家個模式，做法係二房東嘅角色。」

新大富豪場內設有3個水吧，牆上的招牌「BBG」以霓虹燈製作。（鄭子峰攝）

新大富豪場內設有3個水吧，牆上的招牌「BBG」以霓虹燈製作。（鄭子峰攝）

設酒吧區、舞台大廳、咖啡室、50個包廂等

訪問當日所見，地面層設有咖啡室，主要在日間時段營運；地牢層中央的舞台大廳劃為酒吧區，旁邊已預留兩個空間，將來用作出售雪茄及紅酒，以及供名牌二手袋店米蘭站進駐，另有約50個包廂供顧客唱K聚會。

舞台大廳已預留空間，將來用作出售雪茄及紅酒，以及供名牌二手袋店米蘭站進駐。（鄭子峰攝）

投資額達9位數 最多可容納30圍宴席

李健民透露，新大富豪的總投資額達9位數，改為老少咸宜的綜合型娛樂場所，接近24小時營業，逾5萬呎的面積涵蓋多項娛樂餐飲服務，包括商務或宴會包場、酒吧、唱K及咖啡室等，場內最多可容納30圍宴席，甚至家長可為小朋友辦生日派對。

如果變咗一個舊式夜總會，佢用嘅時間得夜晚果幾個鐘，咁你嗰個地方咪有十幾個鐘會浪費咗。 新大富豪行政總裁李健民

新大富豪行政總裁李健民透露，新大富豪的總投資額達9位數。（鄭子峰攝）

舞台大廳的兩邊走廊，設有50個包廂，用作唱K聚會等用途。（鄭子峰攝）

裝修營造未來科技感 內在講求風水佈局

相對於昔日大富豪的奢華風格，現場的燈光昏暗，主要色調為銀色及灰色，配合霓虹等燈光效果營造未來科技感。不過房間佈局講求風水五行學說，50個包廂對應適合的金木水火土，例如金區房間的廁所馬桶也金光閃閃。

由於金區在風水學代表最佳方位，有聚財的作用，因此金區的佔地範圍最廣闊。（鄭子峰攝）

金區房間的廁所馬桶及洗手盆也是金光閃閃。（鄭子峰攝）

2字頭房號位於木區，牆上設有疑似木造的條紋裝飾。（鄭子峰攝）

3字頭房號位於水區，整個房間的燈光效果為藍色。（鄭子峰攝）

數字最大的6字頭房號位於土區，設計風格為熔岩。（鄭子峰攝）

大富豪｜金碧輝煌的裝修風格已過時 冀成香港娛樂地標

李健民強調時代在不斷演變，當年金碧輝煌的裝修已過時，反觀內地的娛樂場所的風格時髦，因此他崇尚創新及智能科技，期望可將大富豪打造成香港的娛樂地標，吸引內地旅客到訪，並縮窄兩地娛樂場所的距離。他更計劃未來與郵輪公司合作引入高端旅客。

當年作為招牌的金色勞斯萊斯老爺車已完成翻新，將擺放在咖啡室旁供市民打卡。圖為上代大富豪夜總會。（網上圖片）

舊大富豪創辦人兼業主羅焯並不是新大富豪的股東之一。（網上圖片）

大富豪｜租金為市場價一半 招牌金色勞斯萊斯獲保留

既然兩代大富豪的經營模式迴異，究竟兩者有何關連？李健民透露，大富豪創辦人兼業主羅焯並非股東之一，不過二人在疫情期間相識，經過磨合後簽下租約，租金為市場價的一半。至於大富豪招牌的金色勞斯萊斯老爺車已完成翻新，將擺放在咖啡室旁供市民打卡。

上代大富豪夜總會已在2012年結業。（網上圖片）

邀AV天后蒼井空出席剪綵代表傳承關係

李健民稱，「大富豪」的名字過於普遍，羅焯當年並無註冊商標，因此他繼續沿用「大富豪」，代表新舊兩代的傳承關係，僅為名字後綴的「BIG BOSS GENERATION（BBG）」申請商標。同時由於舊大富豪為日式夜總會，邀請前AV天后蒼井空出席剪綵，同樣只為了突顯出傳承關係。

新大富豪行政總裁李健民認為香港經濟已在逐漸恢復︰「香港人唔係冇錢，係有錢冇地方使。（鄭子峰攝）

CEO︰恒指重上兩萬三 港人有錢冇地方使

近年港人掀起北上消費熱潮，李健民不認同港人消費力下降，強調香港問題在於沒有提供足夠的娛樂設施，因此港人每逢假期便衝至內地，浪費數個小時坐車，只為吃飯喝酒。他認為大富豪位處香港的心臟地帶，地理位置相對中環蘭桂坊更具優勢，可直通香港的東西南北，大幅節省顧客的車程。

李健民對未來經營環境抱有信心，認為香港經濟已在逐漸恢復。他以恒生指數為例，已由2023年低位的一萬七點，重上現時二萬三點，即升幅達35%。「香港人唔係冇錢，係有錢冇地方使。如果有地方畀佢哋使，佢好大機會唔會嘥幾粒鐘車程，而係留返喺香港。」

Neway旗下的尖東港晶CEO，若不計算加一服務費，每人收269元，包兩杯無酒精飲品。（Neway網頁截圖）

入場最低消費$300包兩杯飲品 包廂連酒水人均千多元

收費方面，大富豪酒吧區的入場費最低300元包兩杯飲品，可逗留至翌日清晨結業，至於包廂連酒水人均千多元。李健民認為與周邊的會所相差不遠，最多只高10%以上，「人均消費酒水千幾一個頭，唔會話貴得去邊，合理價囉。」

RED MR紅人派對尖沙咀店，若不計算加一服務費，每位最低消費269元，或每位209元包兩杯普通飲品及特飲。（RED MR網頁截圖）

12至15人VIP房間最低消費為6,300元，即連同食物及酒水，人均只需420至525元。（RED MR網頁截圖）

同區卡拉OK包廂人均最低$420 即大富豪貴兩倍以上

若翻查區內的卡啦OK周末晚上的價目表，若不計算加一服務費，RED MR紅人派對尖沙咀店每位最低消費269元，或每位209元包兩杯普通飲品及特飲，時間為下午5時至翌日清晨6時；另外12至15人VIP房間最低消費為6,300元，即連同食物及酒水，人均只需420至525元。換言之，大富豪包廂收費高出兩倍以上。

至於Neway旗下的尖東港晶CEO，若不計算加一服務費，每人同樣收269元，包兩杯無酒精飲品，但網頁暫無酒水收費資料。

經濟學者李兆波對大富豪的前景不抱持樂觀。（資料圖片）

學者李兆波點出挑戰位 內地娛樂場所食玩買一條龍 人力租金成本低

經濟學者李兆波對大富豪的前景不抱持樂觀，他表示內地娛樂場所同樣以合家歡模式經營，提供「食玩買一條龍」，包括按摩、水療、唱K及酒吧等服務，反觀香港的人力成本遠高於內地，即使業主願意租金減半，估計競爭力仍然不足。

新加坡私人俱樂部「1880香港」位於香港太古坊二座，毗鄰甲級寫字樓商業區及鰂魚涌社區。（投資推廣署圖片）

新加坡私人俱樂部「1880」由於陷入現金流的困難，籌集資金不成功，最終只能夠終止「1880香港」的營運。（投資推廣署圖片）

李兆波：內地也有娛樂場所顧客量跌 香高級會所1880半年結業

李兆波引述深圳娛樂場所經營者指，2019年高峰期顧客量日均2,000人，惟受到內地經濟下行影響，目前日均不足500人，即大跌75%，甚至香港的高級會所也面臨經營困難，例如半年前進駐太古坊的新加坡私人俱樂部「1880」，已在上月底宣布結業。

深圳餐飲零售、娛樂場所都係靠香港人撐住，所以話如果呢批新力軍唔去深圳留香港，咁你要搵一個好好嘅理由。但啲人去深圳唔係做一樣嘢，係做N樣嘢，我就真係（對大富豪）唔太樂觀。 經濟學者李兆波

2002年上映的經典港產片《金雞》在舊大富豪取景。（網上圖片）

2002年上映的經典港產片《金雞》在舊大富豪取景。（網上圖片）

背後金主為北京商人楊超 擬上軌道後北上擴展品牌

雖然學者不看好大富豪的前景，但《香港01》早前的偵查報道發現，李健民在去年8月及11月，將合共49%股權轉讓予以中國護照登記的楊超。

李健民承認背後金主為北京商人楊超，二人因「天時地利人和」相識，又指楊超在內地各省經商，得悉大富豪項目後感到興趣，同時又看好香港市場，成為最大的單一投資者。至於未來會否北上擴展品牌，他笑說︰「唔排除有呢個可能性，但言之尚早，我哋先做好自己先。」