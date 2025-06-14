國安公署與警國安處聯合行動　鄧炳強：按法例行動　未拘捕任何人

中央駐港國安公署聯同警務處國安處前日（12日）就一宗涉及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪案件，首次採取聯合行動，搜查6名涉案人士的住所及其商廈辦公室。保安局局長鄧炳強今日（14日）接受電台訪問表示，該案件並未拘捕任何人；現時公署未有引用《香港國安法》第55條，所以執法是由香港警方負責。他指今次是為了確認本港有否未能自行處理的違反國安情況發生，當局按附屬法例實施細則，形容是正常和合理。



中央駐港國安公署聯同警務處國安處6月12日就一宗涉及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪的案件採取聯合行動，搜查6名涉案人士的住所及其商廈辦公室。保安局局長鄧炳強今日（14日）接受電台訪問表示，該案件並未拘捕任何人。（廖雁雄攝）

鄧炳強：聯合行動是為確認本港有否未能自行處理違反國安情況

鄧炳強表示，國安公署是根據附例第3條，要求國安處協助及配合，為公署對涉案人士進行約談安排。

他指現時公署未有引用《香港國安法》第55條，所以執法是由香港警方負責。翻查資料，該條文指出，若案件出現涉及三項特別情形其中之一，國安公署可自行或經特區政府報請中央批准，行使管轄權。三項特別情形包括：外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特區管轄確有困難的；出現特區政府無法有效執行《香港國安法》的嚴重情況的；出現國家安全面臨重大現實威脅的情況的。

鄧炳強說，今次是為了確認本港有否未能自行處理的違反國安情況發生，當局按附屬法例實施細則，形容是正常和合理。他強調仍然有人進行「軟對抗」，必須居安思危。

中央駐港國安公署聯同警務處國安處前日（12日）就一宗涉及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪案件採取聯合行動，搜查6名涉案人士的住所及其商廈辦公室。（資料圖片）

中央駐港國安公署與警國安處聯合行動 涉勾結外國勢力搜6人住所

國安處前日表示，案件涉及6名人士及一個組織，該等人士及組織涉嫌於2020年11月至2024年6月期間，干犯《香港國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。經公署署長批准，公署根據《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》第3條，要求國安處協助和配合，包括為公署對涉案人士進行約談作出安排。

國安處根據《香港國安法第43條實施細則》附表1，獲得法庭手令搜查6名涉案人士的住所、以及涉案組織位於葵涌區的商業大廈的辦公室，檢取了包括銀行文件及器材等證物作進一步調查。國安處亦對涉案人士進行會面及根據《香港國安法第43條實施細則》附表2，按法庭發出的通知書，要求涉案人士交出所有旅行證件。案件仍在調查當中，國安處會繼續依法為公署提供協助和配合。