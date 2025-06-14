韋志成今卸任　網誌指市建局年內啟動研究　研樓宇保養立法或修例

市建局行政總監韋志成今日(6月14日)卸任，並發表任內最後一篇網誌。韋志成表示，單靠重建已無法應對市區和樓宇老化的挑戰，故認為關鍵在於樓宇復修，延長樓宇壽命。他指市建局計劃年內啟動「樓宇復修新策略2.0」研究，探討是否透過立法或修訂涉及樓宇保養的相關法規，要求業主為樓宇制訂周期保養維修計劃等；亦研究探討設立專責法定機構，負責統籌、推動和監管所有與樓宇復修保養相關事宜的可行性。



市建局自行發展的首置項目「煥然懿居第三座」，韋志成表示，經強化大廈整體結構，包括採用較高強度的混凝土並提升樓宇的承重能力後，料其樓宇壽命可由50年提升至75年，減低拆卸重建的壓力。他指市建局將仿效經驗，探討如何在不同類型、樓齡的樓宇在維修工程及預防性維修措施方面，應用新科技、技術及物料的可行性，提升樓宇的壽命。



市建局行政總監韋志成表示，單靠重建已無法應對市區和樓宇老化的挑戰，故認為關鍵在於樓宇復修，延長樓宇壽命。（任葆穎攝）

韋志成：市區更新關鍵「成也復修、敗也復修」

市建局行政總監韋志成在網誌表示，出任行政總監已經9年，一共發表了220篇網誌。他表示，早已預視單靠重建的市區更新模式，無法應對市區和樓宇老化的挑戰。他認為市區更新的關鍵「成也復修、敗也復修」，並要延長樓宇壽命。

他提及上任後曾進行三個策略性研究，其中2017年的「樓宇復修新策略」研究發現，籌組樓宇復修工程時，普遍業主和業主立案法團面對「三缺」問題，包括缺乏樓宇復修工程相關的知識、缺乏財政儲備和缺乏組織能力。

他指市建局從三方面推動樓宇復修，包括協助業主加快籌組樓宇復修工程等，並推動業主為日後維修建立財政儲備，自2016年至今已推出超過30項相關的措施，當中15項更屬首創、率先試行的新猷。然而，該工作只屬推廣性質的行政手段，對達致根本性改變的目標仍有一段距離。

市建局行政總監韋志成任滿退休，昨日(6月13日)與傳媒回顧任內生涯。（任葆穎攝）

「樓宇復修新策略2.0」研究年內啟動 探討立法或修訂樓宇保養法規

他表示，市建局團隊已於去年構思、並計劃於今年內啟動「樓宇復修新策略2.0」研究，除了檢視和評估市建局過去多年措施的成效，亦從法規要求、體制安排及善用創新科技共三方面展開研究，制定加強推動樓宇復修、延長樓宇壽命的具體建議。

市建局探討是否透過立法或修訂涉及樓宇保養的相關法規，要求業主為樓宇制訂周期保養維修計劃、為維修基金制定預算和供款的法定安排等，促使業主更積極履行保持物業良好狀況的責任。至於在體制安排上，由於樓宇老化的數量只會有增無減，研究亦探討設立專責法定機構，負責統籌、推動和監管所有與樓宇復修保養相關事宜的可行性。

他表示，該研究正好回應行政會議早前批准將兩幅分別位於紅磡庇利街和將軍澳第137區的用地撥予市建局，並要求市建局須在加強推動樓宇復修以延長舊樓可使用年期，降低重建迫切性方面作研究及提出具體建議。

市建局行政總監韋志成表示，單靠重建已無法應對市區和樓宇老化的挑戰，故認為關鍵在於樓宇復修，延長樓宇壽命。（任葆穎攝）

煥然懿居第三座保養得宜 樓宇壽命可達75年

韋志成提及，除了向業主推動「預防性維修」概念，市建局亦擔當「促進者」角色，從新建樓宇的結構設計和建築物用料方面著手，研究延長樓宇使用年期的方案。

其中，市建局以自行發展的「煥然懿居第三座」首置項目作為試點，從三方面強化大廈的整體結構，包括應用經鍍鋅技術處理的鋼筋，提升樓宇的防鏽能力；增加混凝土的英泥比例，提升混凝土的耐久性，從而減慢混凝土老化速度，以及在柱、樑和結構牆，採用較高強度的混凝土，提升樓宇的承重能力，令樓宇的整體結構更為堅固，減低樓宇落成後出現結構破損的機會，以及需要進行維修的規模和密度。市建局亦加強「煥然懿居第三座」單位的防水效能，減低日後出現滲水的風險。

又提到，市建局在「煥然懿居第三座」應用上述各項加強樓宇結構的措施，只涉及約200萬元的額外開支，只佔項目的總建築成本不足1%，但足以發揮延長樓宇可使用期的成效。若然樓宇能一直維持適切的保養，「煥然懿居第三座」的壽命，可以由50年提升至75年，大幅度減低未來需要拆卸重建的壓力。

煥然懿居第三座。（蘇煒然攝）

8200幢樓宇完成或正進行樓宇維修

韋志成表示，至今已有超過8,200幢樓宇完成或正在進行樓宇維修，受惠的住宅單位數目超過74萬戶。此外，市建局亦協助政府執行5項樓宇復修資助計劃，各項計劃推出至今，合共接獲逾2.7萬宗有效申請，已批出的資助款項超過15億元。