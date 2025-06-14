網約車合法化呼聲增 調查指「非常認同」比率按年升逾9個百分點
政府計劃年內公布規管網約車立法框架，新青年論壇今（14日）發表「市民對的士服務及網約車合法化的意見調查」，結果顯示有7成受訪半市民支持「網約車」合法化，當中「非常認同」合法化的比率較去年多9.4%。
往屆政府既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，兩者的惡性競爭影響市民出行、損司機利益，更令不同群體間怨氣擴大。今次調查反映市民對於「網約車」合法化訴求再增，新青年論壇表示，的士服務滿意程度再跌或與近月個別的士業界發起的抗議行動有關，認為抗議行為沒有民意基礎。
對於有車主組織提出政府以市價兩倍多收回的士牌，新青年論壇認同政府所指動用公帑須極度謹慎，又指政府不應為個別投機行為負責。
新青年論壇於本月2日至13日，以電話隨機抽樣的方式，訪問了612名18歲或以上香港市民有關的士服務及「網約車」合法化的意見。
調查顯示，高達72.9%受訪市民支持「網約車」合法化，當中選擇「非常認同」的比率較去年的33.8%，大幅擴大至43.2%，上升9.4個百分點，反映市民普遍對「網約車」合法化有更強烈的訴求。同時，有76.1%的市民認同應透過引入「網約車」，促進公平競爭，改善整體的士業界的服務質素。
4成半受訪市民不滿的士服務
此外，市民對於的士服務質素滿意程度下降。整體有45.1%市民稱不滿意，有41.7%市民表示滿意，無意見13.2%。
若再按五個程度劃分，「幾滿意」佔33％佔最多，其次是「唔係幾滿意」，佔28.5% 。團體指，「完全不滿意」的市民佔16.6%，較「非常滿意」的8.2%，整體多出8.4個百分點。與去年相比，「非常不滿意」的比率上升3.7個百分點，反映市民對的士有較強烈的不滿情緒。
對於近日個別的士業界發起的抗議行動，有近6成（58.1%）市民表示反對有關抗議行動。同時，高達7成（69.3%）市民表示不擔心「網約車」合法化後，個別業界會再採取激勵的抗議行動。
新青年論壇：政府不應為個別投機行為負責
對於近日個別的士業界建議政府回購的士牌照，新青年論壇表示，認同特首李家超「動用公帑須極度謹慎」的立場，表示政府不應為個別投機行為負責。
新青年論壇理事張敬遊又指，的士牌照某種程度是個人投資行為，投資者需承擔投資風險。他直言：「如果使用公帑（回購的士牌照），涉及他人利益，這是不公平的。」
新青年論壇指的主業界抗議行動不得人心：萬事應商量
新青年論壇又表示，調查反映有近8成市民認同的士與網約車可以「共存共生」，批評個別的士業界不應破壞社會安寧。
星學匯理事雷添偉續指，的行業界抗議行為沒有民意基礎，強調如果社會要有好的發展，任何行業都要以市民及大眾利益為依歸。他又認為，現時社會進步、科技發達，所有行業的形式不能再一成不變，「網約車」合法化應及時處理。
新青年論壇召集人、觀塘區議會區議員鄧咏駿就認為，應「以大局為重」，強調網約車是一個時代的進步，能為市民提供多元化交通服務。對於如何補貼的士業界，他舉例日後或可能將「網約車」的所收款項補貼的士業界，強調「萬事可以商量」。
的士與網約車爭議Q&A
問：網約車在香港是非法的嗎？
答：香港法律規定，利用汽車載客取酬的行為必須取得「出租汽車許可證」，而長久以來，個人點對點交通服務主要由擁有牌照的「的士」提供；不過，當科技促使交通運輸產業和市民出行需求發生根本變化，衍生「網約車」這種新型載客取酬營運形式，特區政府卻遲遲未有打破的士牌照壟斷，未能開放市場競爭，導致網約車在港服務11年仍未合法化。
問：政府停止增發的士牌照多年，帶來什麼問題？
答：香港目前共有18,163個的士牌照，因政府停發新牌導致數量稀缺，持有者可以控制市場形成壟斷，並且催生了非常畸形的炒牌環境，令的士牌照由「公共交通資源」變成「金融炒賣工具」，在過去25年內由252萬元被炒高至667萬元。的士牌主將炒牌成本轉嫁租車司機，迫使司機和乘客陷入「司機收入低—服務差—乘客埋怨—流失更多客—收入更低—服務更差—社會怨氣更大」的惡性循環，更積聚的士和網約車之間的仇恨，種下社會衝突禍根。
問：的士與網約車亂局，應該怎樣解決？
答：往屆政府施政失當，既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，的士與網約車出現惡性競爭，影響市民出行體驗、損害司機勞動利益，更令不同群體之間產生越來越大的怨氣和怒氣。有為政府理應敢於改革，堅持以產業發展和社會轉型為主線、以乘客需求和司機權益為依歸，推動網約車合法化，徹底打破的士壟斷，重構點對點出行服務，杜絕公共運輸服務資源的炒賣空間。