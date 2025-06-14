網約車合法化呼聲增　調查指「非常認同」比率按年升逾9個百分點

政府計劃年內公布規管網約車立法框架，新青年論壇今（14日）發表「市民對的士服務及網約車合法化的意見調查」，結果顯示有7成受訪半市民支持「網約車」合法化，當中「非常認同」合法化的比率較去年多9.4%。



往屆政府既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，兩者的惡性競爭影響市民出行、損司機利益，更令不同群體間怨氣擴大。今次調查反映市民對於「網約車」合法化訴求再增，新青年論壇表示，的士服務滿意程度再跌或與近月個別的士業界發起的抗議行動有關，認為抗議行為沒有民意基礎。



對於有車主組織提出政府以市價兩倍多收回的士牌，新青年論壇認同政府所指動用公帑須極度謹慎，又指政府不應為個別投機行為負責。



政府計劃今年內公布規管網約車立法框架。（資料圖片）

新青年論壇於本月2日至13日，以電話隨機抽樣的方式，訪問了612名18歲或以上香港市民有關的士服務及「網約車」合法化的意見。

調查顯示，高達72.9%受訪市民支持「網約車」合法化，當中選擇「非常認同」的比率較去年的33.8%，大幅擴大至43.2%，上升9.4個百分點，反映市民普遍對「網約車」合法化有更強烈的訴求。同時，有76.1%的市民認同應透過引入「網約車」，促進公平競爭，改善整體的士業界的服務質素。

新青年論壇今（14日）發表「市民對的士服務及網約車合法化的意見調查」。（馮藹怡攝）

4成半受訪市民不滿的士服務

此外，市民對於的士服務質素滿意程度下降。整體有45.1%市民稱不滿意，有41.7%市民表示滿意，無意見13.2%。

若再按五個程度劃分，「幾滿意」佔33％佔最多，其次是「唔係幾滿意」，佔28.5% 。團體指，「完全不滿意」的市民佔16.6%，較「非常滿意」的8.2%，整體多出8.4個百分點。與去年相比，「非常不滿意」的比率上升3.7個百分點，反映市民對的士有較強烈的不滿情緒。

對於近日個別的士業界發起的抗議行動，有近6成（58.1%）市民表示反對有關抗議行動。同時，高達7成（69.3%）市民表示不擔心「網約車」合法化後，個別業界會再採取激勵的抗議行動。

張敬遊（左2）認為動用公帑回購的士牌照，將會涉及其他人利益，是不公平的做法。（馮藹怡攝）

新青年論壇：政府不應為個別投機行為負責

對於近日個別的士業界建議政府回購的士牌照，新青年論壇表示，認同特首李家超「動用公帑須極度謹慎」的立場，表示政府不應為個別投機行為負責。

新青年論壇理事張敬遊又指，的士牌照某種程度是個人投資行為，投資者需承擔投資風險。他直言：「如果使用公帑（回購的士牌照），涉及他人利益，這是不公平的。」

雷添偉（左一）指出，個別的士業界的抗議行動沒有民意基礎，得不到廣大市民的認同。（馮藹怡攝）

新青年論壇指的主業界抗議行動不得人心：萬事應商量

新青年論壇又表示，調查反映有近8成市民認同的士與網約車可以「共存共生」，批評個別的士業界不應破壞社會安寧。

星學匯理事雷添偉續指，的行業界抗議行為沒有民意基礎，強調如果社會要有好的發展，任何行業都要以市民及大眾利益為依歸。他又認為，現時社會進步、科技發達，所有行業的形式不能再一成不變，「網約車」合法化應及時處理。

新青年論壇召集人、觀塘區議會區議員鄧咏駿就認為，應「以大局為重」，強調網約車是一個時代的進步，能為市民提供多元化交通服務。對於如何補貼的士業界，他舉例日後或可能將「網約車」的所收款項補貼的士業界，強調「萬事可以商量」。

的士與網約車爭議Q&A