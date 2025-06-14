退役警車非法賽車｜測量師被控假冒公職人員等罪　准保釋候訊

一名29歲測量員涉上月駕駛退役警車，在荃灣至九龍灣一帶參與非法賽車。他被控非法賽車和假冒公職人員等4罪，案件今(14日)在觀塘裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至8月11日再訊，以待警方進一步調查。裁判官批准被告以5萬元保釋，其他保釋條件包括不得離港、交出旅遊證件及車牌，和遵守宵禁令等。



被告李健煒，29歲，報稱測量員。他被控非法賽車、假冒公職人員、僞造文件(違反道路交通條例)、沒有第三者保險而使用車輛四罪。

控罪指 被告涉駕駛一輛貼有香港警察標誌車輛 期間響起警察緊急警示燈及響號

控罪指，被告於2025年5月17日，在香港沿荃灣路（東行）經龍翔道往九龍灣，未經警務處處長書面同意，參與車輛之間在香港沿荃灣路（東行）經龍翔道往九龍灣的道路上的速度競賽或試驗，並假冒公職人員，即駕駛一輛貼有香港警察標誌及裝有香港警察交通警裝備的車輛沿荃灣路（東行）經龍翔道前往九龍灣，並於期間響起警察緊急警示燈及響號，假冒屬香港警務處的公職人員。

此外，他被控於同日同地意圖欺詐而使用文件，即一個虛假車輛登記號碼，和他對該車輛使用，沒有備有一份有效和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。

案件編號：KTCC1109/2025