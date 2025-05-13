今日新聞8分鐘｜七人車被抄113張牛肉乾罰款11萬｜AE86遭迎頭猛撼

觀塘私家車撞的士後失控撼鐵欄垃圾桶路牌 剷上行人路毀餐廳外牆

觀塘發生車禍。周一（12日）晚上11時許，據報一輛的士與一輛藍色私家車，沿開源道行駛，至鴻圖道交界時懷疑切線問題發生碰撞，其中私家車相撞後失控，撞毀行人路鐵欄，繼而剷上行人路將一個放在路邊的垃圾桶、路牌及雜物撞至四散，繼而再撼向一間餐廳的外牆始停下。的士則停在馬路中。

灣仔兩死車禍 女的士司機認危駕 稱睇錯燈釀悲劇囚2年

兼職女的士司機，在灣仔接載整形外科醫生何維新及一名女乘客到北角途中，涉衝紅燈被一輛駛經的巴士撞正，車上兩名乘客傷重死亡。女司機今(12日)在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡罪，求情稱她因看錯燈釀悲劇，她亦無法作解釋，感到非常內疚。暫委法官蘇文隆指，被告過往曾有不小心駕駛的紀錄，案發時紅燈亮起12秒後仍違反燈號駛入路口，導致兩名乘客死亡，故本案屬職業司機看錯燈的慘劇，並以3年為量刑起點，因被告認罪而減刑至入獄2年，並要吊銷駕駛執照5年，及需從新考牌。

城巴新站牌設計被批不清晰 運輸署接14宗投訴 已要求城巴改善

城巴自與新巴合併專營權後，陸續更換各區巴士站牌設計。惟有乘客反映新設計「撞色」和字體過小，難以察看巴士路線資訊，為難年長乘客，失明人協進會接獲不少視障會員反映新設計對低視能人士做成不便。

城巴回覆《香港01》查詢表示，城巴已於今年3月與傷健團體回面，就優化傷健人士候車、乘車體驗深入交流意見，並已完成檢視工作。落實更新顧客設施設計資訊之前，均須經由相關政府部門審視，城巴期待能盡早落實各項優化建議。

運輸署回應查詢表示，自2023年7月至今，共接獲14宗有關城巴新站牌設計的投訴，主要涉及字體較原有設計小，署方已要求城巴作出改善，並正與城巴跟進優化巴士站牌設計事宜，會參考過往所接獲的意見，檢視城巴提交的新設計。

汀九七人車被抄113張牛肉乾 料罰款逾$11萬 車主現身解釋原因

深井汀九有七人車被狂抄逾百張「牛肉乾」！有網民在社交平台上載照片，指在汀九停車場的咪錶車位發現一輛七人車，最少由今年1月已開始被抄牌，至今逾3個月。《香港01》記者今午（12日）到場了解，剛好遇上車主到場，他透露早已將七人車「報失」，由外地回港後，今日返家發現信箱塞滿大批定額罰款通知書的逾期通知，始從通知書上得悉七人車所在地點，到場發現被抄113張「牛肉乾」，估計罰款總金額超過11萬元，已再就事件報警，希望可獲豁免繳交罰款。

車CAM曝光｜AE86遭迎頭猛撼 司機血流披面 網民紛替車主感心痛

大帽山凌晨發生車禍，一輛福士GOLF私家車疑失控越線，迎頭撞豐田AE86，釀成4人受傷。網上一條車CAM顯示，GOLF突然越線，AE86無從閃避，終至兩車迎頭猛撼。有網民對AE86大表同情，替車主感到心痛，更指車CAM還原事實。

特朗普突稱「統一與和平有利」惹疑 美國務院與台官方急滅火

美國總統特朗普5月12日在白宮記者會上談及中美貿易談判時，突然表示中國願意全面開放市場，「對統一與和平非常有利」。此番言論引發外界聯想與關注，尤其台灣問題是否被納入討論。美國國務院當晚回應強調，特朗普發言明顯是針對中美貿易關係，台總統府與外交部今（13）日緊急對外回應，稱中美談判過程中並沒有觸及台灣。

中美關稅談判｜港學者料出貨高峰期將至 付貨人憂缺貨櫃需時調配

【中美關係/貿易戰/關稅】中、美兩國就關稅議題取得共識，同意互降關稅115%，周三（14日）之前生效。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才今早（13日）在電台節目中表示，雙方關稅削減幅度比預期中大，而且進展比想像中快，指90日緩衝期「一定係中國出貨高峰期」，因為美國「五時花六時變」，生產商都想盡快出貨。

香港付貨人委員會主席林宣武指出，美國一些基礎稅項仍然未減，因此關稅仍十分高，但現實歸現實，生產商仍需出售貨物，不過由於供應突然增加，貨櫃未來可能出現短缺，船公司亦需時調配。

國安附屬條例刊憲生效 列出六禁地 披露偵查最高囚七年

《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》，及《維護國家安全（禁地宣布）令》今日正式刊憲實施。

政府發言人表示，全球地緣政治局勢震盪升溫，特區面對的國家安全風險，可能突如其來且無法預計，故政府必須履行憲制責任，制訂全面的維護國家安全的措施，包括就《香港國安法》關乎公署的職責的條文制訂附屬法例，特區政府會推動盡快完成審議。

紅潮藍眼淚｜清水灣二灘現螢光藍色海浪 有人柴灣飛的過海觀賞

近日連場大雨後放晴，氣溫回升，有利海中藻類生長。近日個別海灘發現紅潮，其中西貢清水灣二灘（簡稱「大清」）周六（10日）在左右兩邊出現紅潮，到晚上海水被捲起再泊岸時，產生藍色海浪，即一般稱作藍淚，周六至周日（11日）陸續有市民及攝影愛好者透過社交媒體得得知後，走到「大清」觀看及拍攝，當中有人特別由柴灣飛的過海趕到來。