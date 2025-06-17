六合彩幸運二金多寶｜今晚一注獨中贏5000萬元　即睇周二最旺號碼

【六合彩／賽馬會／馬會／幸運二金多寶】六合彩幸運二金多寶攪珠今日（17日）晚上9時30分攪珠。今次特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，頭獎基金估計可達5,000萬元。截至今午3時半，投注額已達8,765萬元，尚未過億元，市民須注意今晚9時15分將停止售票。



下文將提供十大幸運投注站，以及周二六合彩最旺號碼，當中最幸運號碼為13號，今年被攪出過6次，另外有6個號碼也需要記低。



六合彩幸運二金多寶攪珠今晚（17日）攪珠。今次特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，頭獎基金估計可達5,000萬元。(夏家朗攝)

六合彩幸運二金多寶攪珠今日（17日）晚上9時30分攪珠。(夏家朗攝)

六合彩幸運二金多寶｜截至今午3時半投注額尚未過億元

馬會為回應市民對巨額金多寶的需求，六合彩幸運二金多寶將於今晚9時半攪珠，特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。

截至今午3時半，投注額已達8,765萬元，尚未過億元，市民須注意今晚9時15分將停止售票

六合彩幸運二金多寶攪珠今晚（17日）攪珠，今次特設3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，頭獎基金估計可達5,000萬元。(夏家朗攝)

六合彩幸運二金多寶攪珠今日（17日）晚上9時30分攪珠，頭獎基金估計可達5,000萬元。（資料圖片/蘇煒然攝）

六合彩幸運二金多寶｜馬會︰短短13個月已舉行11次金多寶攪珠

馬會早前表示，過去每年舉行約7次金多寶攪珠，去年5月起優化金多寶，增加金多寶彩池儲備，以便舉辦更多金多寶攪珠，其後短短13個月已舉行11次金多寶攪珠。而今次幸運二金多寶則是優化後第12次金多寶攪珠。

六合彩幸運二金多寶攪珠今日（17日）晚上9時30分攪珠，頭獎基金估計可達5,000萬元。（資料圖片／蘇煒然攝）

六合彩幸運二金多寶｜今年13號最旺 另有6個號碼要記低

據馬會資料，今年在周二舉行的六合彩攪珠共有21次，當中最幸運號碼為13，被攪出過6次。另有6個號碼攪出過5次，分別為11、15、20、23、26及48。

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