最慘六合彩│港男選中$1200萬六合彩6個號碼　卻1原因無法領獎崩潰

【六合彩／頭獎獎金】6月7日（星期六）攪珠的六合彩頭獎獎金高達1,200萬，二獎亦派超過100萬獎金。不過有港男於內地社交平台小紅書發布投注截圖，顯示他買中了這期六合彩6個號碼，卻由於1個原因無法領取獎金，崩潰悲呼「可惜無錢收」。



帖文引來網民熱議，「好可惜」、「真慘，我中兩個字都冇咁傷心」、「呢個叫有運，但錯位了」。也有人笑言下次要跟樓主買六合彩，「下次出聲」。



有港男於內地社交平台小紅書發布投注截圖，顯示他買中了六合彩6個號碼，卻由於1個原因無法領取獎金。（資料圖片）

25/063期六合彩攪出號碼及派彩

2025年第63期六合彩攪珠結果週六（6月7日）出爐，攪出號碼是9號、15號、27號、30號、34號、39號，特別號碼19號。頭獎1注中，每注派12,932,520元；2獎1.5注中，每注派1,096,110元；三獎60.5注中，每注派72,470元。

2025年第63期六合彩攪珠結果。（馬會網頁）

港男選中6個號碼 投注方式致無法領獎

開彩後，有港男在小紅書發布馬會手機App六合彩投注截圖，顯示他選中6個號碼（其中1個號碼為特別號碼），卻無法領取獎金，慘呻「第1次，六合彩中了6個字，中了6個字，可惜全是腳，無錢收」。

截圖看到，樓主以「膽拖5拖12」方式購買六合彩，當中6號、11號、29號、32號、44號為「膽」，3號、15號、16號、17號、19號、21號、24號、27號、30號、34號、37號、39號為「腳」，以半注購買總數60元。

樓主在小紅書發布馬會手機App六合彩投注截圖。（小紅書）

雖然樓主確實買中了這期六合彩中的15號、27號、30號、34號、39號和特別號碼19號，單以中「5個半字」計算屬於六合彩二獎，惟由於全是「腳」，做「膽」的號碼沒有1個買中，故樓主最終沒有中獎，無奈表示「差一點就中頭獎」、「下次努力」、「下次一定中」。

由於樓主買中的號碼全是「腳」，做「膽」的號碼沒有1個買中，故最終沒有中獎。（小紅書）

網民同情：真慘

網民看過帖文議論紛紛，不少人點出關鍵，同情樓主遭遇，「膽唔中，無用」、「好可惜」、「真慘，我中兩個字都冇咁傷心」、「呢個叫有運，但錯位了」，「我試過1條電腦飛，上邊中4個，下邊中埋其餘2個」、「下次出聲」。也有網民建議樓主下次以「複式」方式購買六合彩。