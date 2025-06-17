六合彩結果｜幸運二金多寶一注中獲橫財5265萬　攪珠結果有得對

【六合彩結果／馬會／幸運二金多寶】六合彩幸運二金多寶今晚（17日）9時30分攪珠。今次特設3,800萬元金多寶，馬會估計若以10元一注獨中，幸運兒可得5,000萬元。投注9時15分截止，投注總額近1.3億元（129,687,177元）。



馬會公布，今晚有一注中頭獎，每10元一注派彩5,265萬元（52,649,310元）。



六合彩幸運二金多寶6月17日晚攪珠。馬會估計若以10元一注獨中，幸運兒可得5,000萬元。(夏家朗攝)

六合彩幸運二金多寶6月17日晚攪珠。馬會估計若以10元一注獨中，幸運兒可得5,000萬元。(夏家朗攝)

６月17日星期二六合彩金多寶攪珠結果。（馬會直播截圖）

今晚攪出結果為：5、19、30、40、44、45；特別號碼為：26。

６月17日星期二六合彩金多寶派彩結果。（馬會網頁截圖）

馬會公布，今晚有一注中頭獎，每10元一注派彩5,265萬元；二獎有4.5注中，每10元一注派彩1,085,130元；三獎也有206注中，每10元一注派彩63,210元。

六合彩幸運二金多寶6月17日晚攪珠。馬會估計若以10元一注獨中，幸運兒可得5,000萬元。(夏家朗攝)

六合彩幸運二金多寶6月17日晚攪珠。馬會估計若以10元一注獨中，幸運兒可得5,000萬元。(夏家朗攝)

六合彩幸運二金多寶攪珠今日（17日）晚上9時30分攪珠，頭獎基金估計可達5,000萬元。（資料圖片/蘇煒然攝）

六合彩優化金多寶以來13個月已舉行11次金多寶攪珠

馬會早前表示，過去每年舉行約7次金多寶攪珠，去年5月起優化金多寶，增加金多寶彩池儲備，以便舉辦更多金多寶攪珠，其後短短13個月已舉行11次金多寶攪珠。而今次幸運二金多寶則是優化後第12次金多寶攪珠。

六合彩幸運二金多寶攪珠今日（17日）晚上9時30分攪珠，頭獎基金估計可達5,000萬元。（資料圖片／蘇煒然攝）

周二六合彩攪珠今年13號最旺 另有6個號碼要記低

據馬會資料，今年在周二舉行的六合彩攪珠共有21次，當中最幸運號碼為13，被攪出過6次。另有6個號碼攪出過5次，分別為11、15、20、23、26及48。

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