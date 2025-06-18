王軍霞成「新香港人」　冀推全民運動　尚海龍指已有大學中學招手

前國家隊長跑運動員、奧運冠軍王軍霞，透過「優秀人才入境計劃」偕家人來港。記者會上，王軍霞指期望在香港引領推廣全民運動、長跑運動，但現時未有明確計劃，笑言日後搬到香港，有機會會在郊外甚至街上跑步。高才通人才服務協會會長、立法會議員尚海龍表示，自王軍霞落戶香港的消息一出，收到中學及大學接洽，希望聘請王軍霞。



王軍霞特意在指甲上塗上紫荊花圖案。（黃寶瑩攝）

王軍霞在記者會上，指考慮來港是因為香港是國際化、現代化城市，聚集各地優秀的人，市民生活態度積極，期望對孩子有潛移默化的效果。她又提到自1996年首次來港，即喜歡了這片土地，希望可以為喜歡的地方帶來貢獻。

王軍霞被問到在港有何計劃，她稱退役後一直推廣健康運動，因為跑步有益健康，十分適合向大眾推廣，又認為自己能成為「標杆」，引領推廣全民運動、長跑運動。不過，她昨日才抵港，所以暫時未與本地業界有接觸。她又指，早上晨跑活動期間，有不少跑友與她接觸，邀請其加入跑團，她笑說：「可能我們搬過來住的時候，我會經常出現在各個景區、山道，甚至街道上跑步。」

前國家隊長跑運動員、奧運冠軍王軍霞，透過「優秀人才入境計劃」偕女兒來港。（黃寶瑩攝）

尚海龍則表示，自王軍霞落戶香港的消息一出，收到不同的中學及大學接洽，希望對方出任指導教練、體育副校長等職務，但未及與王軍霞商討。他又相信香港可好好利用王軍霞在體壇的影響力，亦相信對方會為香港作出貢獻。

至於王軍霞在美國出生的15歲女兒黃丹婷指，香港是大城市，比她長大的城市更多高樓大廈。她又表示，對香港的甜品十分感興趣。王軍霞則透露，女兒在來港前做了大量「功課」，搜集香港的美食，而她們昨日亦有吃甜品，大讚「真的很好吃」。

勞福局局長孫玉菡歡迎對方成為香港的一分子，讚掦對方是耀眼明星，相信可為體育界增添活力。（黃寶瑩攝）

勞福局局長孫玉菡亦有短暫現身記者會，他表示歡迎王軍霞成為香港一分子，並透露對方是在尚海龍「穿針引線」下申請來港，讚揚王軍霞是耀眼明星，相信可為體育界增添活力。

孫玉菡又提到，人才辦早前到過德國、法國，希望吸引來自歐洲、有創業精神的年輕人來港，為香港增加經濟活力，又會繼續用好優才計劃，令香港的人才庫繼續增強。

立法會議員尚海龍辦公室6月18日在添馬公園舉行晨跑活動，兩位奧運金牌得主「風之后」李麗珊（前左站立者）及「東方神鹿」王軍霞（前右站立者）展示她們的奧運金牌。（黃寶瑩攝）

王軍霞曾是「馬家軍」的代表人物，今年透過優才計劃成爲「新香港人」。（資料圖片/Getty Images）