「東方神鹿」王軍霞透過人才計劃來港　偕李麗珊曬奧運金牌跑晨跑

前國家隊長跑運動員、有「東方神鹿」之稱的奧運冠軍王軍霞，透過「優秀人才入境計劃」偕家人來港，今日（18）偕女兒、全國青年長跑冠軍黃丹婷一同參加在添馬公園舉行晨跑活動，又邀得為香港奪得第一面奧運金牌的「風之后」李麗珊出席，二人在活動開始前，大曬同於1996年阿特蘭大奧運會獲得的奧運金牌。



王軍霞表示希望可為香港「盡綿力」做事，特別是在體育方面，女兒黃丹婷說，希望未來可以代表香港出賽。



立法會議員尚海龍辦公室6月18日在添馬公園舉行晨跑活動，兩位奧運金牌得主「風之后」李麗珊（前左站立者）及「東方神鹿」王軍霞（前右站立者）展示她們的奧運金牌。（黃寶瑩攝）

立法會議員尚海龍辦公室6月18日在添馬公園舉行晨跑活動，兩位奧運金牌得主「風之后」李麗珊（前左站立者）及「東方神鹿」王軍霞（前右站立者）展示她們的奧運金牌。（黃寶瑩攝）

立法會議員尚海龍辦公室6月18日在添馬公園舉行晨跑活動，兩位奧運金牌得主「風之后」李麗珊（左）及「東方神鹿」王軍霞（右）碰面握手。（黃寶瑩攝）

「東方神鹿」王軍霞：會努力學習「香港話」

立法會議員尚海龍辦公室今日在添馬公園舉辦晨跑活動，由添馬艦起步至灣仔金紫荊廣場，慶祝王軍霞成為新香港人，又安排了同樣在1996年亞特蘭大奪金的李麗珊擔任嘉賓，二人又特意帶同當年的金牌到場，合影留念。

王軍霞表示，對於成為香港一分子十分榮幸，又感謝港府邀請她來港。她憶起自己1996年成為奧運冠軍後，隨中國健兒代表團來港，受到各界歡迎，記起已故商人霍英東當時向各中國運動員都送了一塊一公斤重的金牌，令她感覺香港人特別熱情。她又笑言，自己有「東方神鹿」之稱，當時已感到與香港這顆東方之珠有特別關聯，又稱會努力學習「香港話」。

立法會議員尚海龍辦公室6月18日在添馬公園舉行晨跑活動，有「東方神鹿」之稱的奧運長跑金牌王軍霞為「新香港人」，她稱希望可以盡可能為香港「盡綿力」做事，特別是在體育方面。（黃寶瑩攝）

立法會議員尚海龍辦公室6月18日在添馬公園舉行晨跑活動，有「東方神鹿」之稱的奧運長跑金牌王軍霞為「新香港人」，她稱會努力學習「香港話」。（黃寶瑩攝）

立法會議員尚海龍辦公室6月18日在添馬公園舉行晨跑活動，有「東方神鹿」之稱的奧運長跑金牌王軍霞為「新香港人」，她表示期待更多各行各業人才來港，為香港發展作出貢獻。（黃寶瑩攝）

王軍霞曾是「馬家軍」的代表人物，今年透過優才計劃成爲「新香港人」。（資料圖片/Getty Images）

王軍霞曾是「馬家軍」的代表人物，今年透過優才計劃成爲「新香港人」。（資料圖片/Getty Images）

王軍霞曾是「馬家軍」的代表人物，今年透過優才計劃成爲「新香港人」。（資料圖片/Getty Images）

王軍霞：希望可以盡可能為香港「盡綿力」做事

退役後致力推廣運動的王軍霞又指，希望可以盡可能為香港「盡綿力」做事，特別是在體育方面，又期待更多各行各業人才來港，為香港發展作出貢獻。

立法會議員尚海龍辦公室6月18日在添馬公園舉行晨跑活動，兩位奧運金牌得主「風之后」李麗珊（前左二）及「東方神鹿」王軍霞（前右二）都有參加。（黃寶瑩攝）

立法會議員尚海龍辦公室6月18日在添馬公園舉行晨跑活動，兩位奧運金牌得主「風之后」李麗珊（前左二）及「東方神鹿」王軍霞（前中）都有參加。（黃寶瑩攝）

立法會議員尚海龍辦公室6月18日在添馬公園舉行晨跑活動，兩位奧運金牌得主「風之后」李麗珊（前左二）及「東方神鹿」王軍霞（前中）都有參加。（黃寶瑩攝）

女兒黃丹婷今日生日：期望未來可以代表香港出賽

王軍霞女兒、全國青年長跑冠軍黃丹婷則表示，今日是特別的一日，因為除了是她成為新香港人的日子，亦是她的生日。她又表示，自己在媽媽的渲染下接觸長跑，並發現自己的天賦，期望未來可以代表香港出賽。

立法會議員尚海龍辦公室6月18日在添馬公園舉行晨跑活動，「東方神鹿」王軍霞女兒、全國青年長跑冠軍黃丹婷表示，希望未來可以代表香港出賽。（黃寶瑩攝）

李麗珊表示，作為香港人及運動員，作為香港人及運動員，非常歡迎王軍霞來港，期望對方可以與香港運動員分享心得，將香港體育發展推上高峰。

立法會議員尚海龍辦公室6月18日在添馬公園舉行晨跑活動，「風之后」李麗珊表示，作為香港人及運動員，非常歡迎王軍霞來港。（黃寶瑩攝）

立法會議員尚海龍致辭。（黃寶瑩攝）

政制及內地事務局副局長胡健民表示，自政府2022年底推出搶人才政策後截至今年5月，港府已共收到47萬份申請。（黃寶瑩攝）

出席活動的政制及內地事務局副局長胡健民表示，自政府2022年底推出搶人才政策後截至今年5月，港府已共收到47萬份申請，共有31萬人獲批，當中21萬人已來港，反映香港對人才具吸引力。