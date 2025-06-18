中學獲獎AI軟件惹「請槍」爭議　日內瓦國際發明展評審組作調查

由中學生研發AI醫療輔助平台「藥倍安心（Medisafe）」曾獲多項創科獎，包括政府「數字辦」上屆香港資訊及通訊科技獎、第50屆「日內瓦發明國際展」銀獎，不過項目近日引起「請槍」爭論，繼數字辦昨日稱會全面調查項目後，日內瓦國際發明展香港代表回覆《香港01》查詢指，評審組會了解和作調查。



翻查該屆香港資訊及通訊科技獎的報名資料簡報，提到申請表格要求參賽者或校方統一聲明，「參賽項目以本地學生身份創作而成」，同時須申報人工智能生成的內容、設計概念與內容皆為原創等。



有熟悉香港資訊及通訊科技獎、不願具名的學界人士認為，STEM比賽的初心，是希望學生應用學校課程所學的知識，學生若尋求學校以外的專業公司協助製作參賽作品，會違背比賽原意，同時造成不公。



由中學生研發的AI醫療輔助平台「藥倍安心（Medisafe）」早前獲多項創科獎，但近日有人指控該平台疑有外國公司協助研發。（資料圖片）

日內瓦國際發明展香港代表：評審組會了解和作調查

由中學生研發的AI醫療輔助平台「藥倍安心（Medisafe）」早前獲多項創科獎，包括政府數字辦上屆香港資訊及通訊科技獎、第50屆「日內瓦發明國際展」銀獎。

不過，近日社交平台上有人指控該項目非由研發者獨創，有外國網站稱用8周協助製作Medisafe平台。該網昨日（17日）更新說法，稱「在8週的時間內，協助優化（optimize）一款人工智慧藥物處方安全軟體，以便將現有發明商品化。」

數字辦昨日稱，對事件爭議非常重視，已立刻要求相關籌辦機構香港教育城，聯同標準保證小組委員會「對事件進行全面調查」。日內瓦國際發明展香港代表今（18日）回覆查詢指，留意到大家對這個事件的關注，日內瓦國際發明展的評審組會了解和作調查。

外國網站稱「在 8 週的時間內，協助優化（optimize）一款人工智慧藥物處方安全軟體（Medisafe)，以便將現有發明商品化。」

外國網站稱「在 8 週的時間內，協助優化（optimize）一款人工智慧藥物處方安全軟體（Medisafe)，以便將現有發明商品化。」

涉事學校：已知悉對Medisafe帖文指控 正了解跟進

《香港01》翻查2024「香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」比賽簡介會的簡報，內容顯示參賽者必需為現職學生，以隊伍形式參賽，每隊1至4位同校學生為限。該簡報顯示，小學組及中學組別均需經所屬學校負責老師報名參賽。

簡報又顯示，申請表格有一欄要求參賽者本人或學校聲明，「參賽項目以本地學生身份創作而成」。另外，表格亦會要求參賽者必需申報設計概念與内容皆爲原創；如有人工智能生成內容，亦必需申報。

該名學生所讀的學校今日（18日）回覆查詢時指，校方已知悉對於「Medisafe」指控的社交媒體帖文，現正作出了解及跟進。

不願具名學界人士：如尋求專業公司助製作 或造成不公

「Medisafe」載有覆蓋常用藥物的數據庫，醫生使用項目為病人處方藥物時，人工智能就會比對藥物數據庫、病人病歷、及醫生處方，就潛在風險作出提示，以至是提供具體建議，例如減少用量或使用其他藥物取代。涉事中學生曾接受《香港01》訪問時到，研發「Medisafe」的原因是留意到有涉及錯配藥物的新聞，希望找到方法避免問題。

有熟悉香港資訊及通訊科技獎、不願具名的學界人士表示，該比賽屬全港最大的創新科技比賽，由政府的「數字辦」牽頭舉辦，許多學校都派隊參與「學生創新獎」，因為勝出的參賽者，有機會獲政府資助，參與日內瓦國際發明展。

該名學界人士認為，這類STEM比賽的初心，是希望學生應用學校課程所學的知識，如果尋求學校以外的專業公司協助製作，則會違背學生參加比賽的原意，亦會令比賽造成不公，「點解你有公司我無公司、錢係邊到嚟?」他指，若然在評審階段，遇到超越學生能力、有專業公司協助參與的作品，相信會篩走相關作品。

在該外國網站上按下「Visit Website」一欄，會導向至「Medisafe」網站。（網站截圖）

行內遇過有名校家長欲買服務助參賽 籲老師要做好把關

他指，參加者使用學校名額出賽，以評審角度，老師可以有一定程度介入，從旁輔導、協助解難，但作品應由學生主力完成，「概念可以一齊思考，你可以畀ideas（構思）都無咩問題，但一定要學生落手做，大部份由學生完成。我可以教識佢做，但唔會幫佢做。」

根據參賽資格，參加小學組與中學組的參賽者須為現職學生，並須經所屬學校負責老師報名參賽。他指，行內有前線遇過名校家長願意花錢為子女買服務助參賽，或坊間有公司提供專門帶隊的付費服務。他認為，學校老師有「把關」責任，了解作品有多大程度由學生親自製作，「拎個標準要緊啲」，家長都要明白參賽的教育意義，「就好似有錢去補習，但文憑試都要靠自己去完成。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（資料圖片）

方保僑：類似比賽看重作品原創性、本地開發的元素

人工智能在近年急速冒起，若創作想法屬「原創」，但創作過程則交由人工智能執行，是否仍屬原創內容？曾擔任香港資訊及通訊科技獎其他界別評審、香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，類似的比賽看重作品的原創性，以及本地開發的元素。他認為若比賽作品是利用其他人工智能程式去完成，便稱不上是原創，舉例指「就好似你先生（老師）叫你寫篇文，你攞咗A，咁但係發現原來係DeepSeek或者ChatGPT寫嘅，咁就唔係原創啦， 係咪先？」

方保僑指事件應交由政府或主辦單位調查及決定，他不評論個別個案。他指，一般而言，以他曾擔任評審界別的獎項來說，若發生類似事件且情況嚴重的話，會褫奪得獎者的獎項，「始終係一個資料失實嘅問題」。他又提到，若比賽作品大部分都是外包予別人去做，則可能違反比賽要原創性的原則，「原創性你係用你個名去入呢個application（申請）㗎嘛，但係而家比咗第二個做呀嘛，咁你又冇寫（申報）好，咁咪即係請槍囉」。