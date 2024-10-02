漁護署打擊非法餵飼野鴿或野鳥　9月票控16人共罰8萬元

自新修訂的《野生動物保護條例》（第170章）8月1日生效，漁護署加強巡邏和採取執法行動，打擊非法餵飼野生動物及野鴿，曾票控16名非法餵飼野鴿或野鳥的人，以每張5,000元定額罰款計算，共罰8萬元。漁護署發言人表示餵飼野生動物和野鴿對動物本身，以至環境及公共衞生都帶來負面影響。



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新修訂的《條例》將禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿、提高非法餵飼的最高刑罰至10萬元及監禁一年、引入5,000元定額罰款，以及擴大執法人員的人選類別等。執法人員9月1日起對違反禁餵規定的人士即時採取執法行動，而不再事先作口頭警告。

最新禁止餵飼野生動物及野鴿的規定適用於全港所有地方，包括私人地方或處所。漁護署根據情報和舉報，加派人手加強巡查全港不同地方，特別是過往有非法餵飼活動的地點，並按情況採取適當的執法行動，涵蓋周末、公眾假期及非恆常辦公時間。此外，漁護署已與食環署、康文署和房署成立跨部門禁餵執法工作小組，並已多次聯同相關部門進行聯合執法行動，打擊非法餵飼活動。

自8月1日至昨日（10月1日），漁護署和相關部門於不同地方，包括一些過往有非法餵飼活動的地點，例如元朗明渠、港鐵坑口站附近、金山郊野公園及獅子山郊野公園等，共向39名非法餵飼的人士發出定額罰款通知書，當中有19人非法餵飼猴子，有4人非法餵飼野豬，有16人非法餵飼野鴿或野鳥。

漁護署發言人表示，餵飼野生動物和野鴿對動物本身，以至環境及公共衞生都帶來負面影響，包括使動物變得依賴人類餵飼和在民居附近聚集，繼而對市民造成滋擾，並增加傳播疾病的風險；而餵飼活動所留下的食物餘渣亦會造成環境衞生問題。

市民如懷疑有人進行非法餵飼活動，可致電1823舉報。