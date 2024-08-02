禁餵野鴿｜漁護署擬裝人工智能閉路電視　辨識非法餵飼時間作檢控

《2024年野生動物保護（修訂）條例》8月1日生效，禁餵野生動物範圍擴展至野鴿，定額罰款5,000元，最高刑罰則提高至罰款10萬元及監禁1年。對於執法或存在灰色地帶或難以搜證，漁護署高級動物護理主任石仲堂表示，正研究人工智能閉路電視，找出非法餵飼時間，從而作出檢控。



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擬裝人工智能閉路電視 更多部門執法

漁護署高級動物護理主任石仲堂今早(2)在港台節目表示，現時要檢控餵野鴿行為，在執法上存在灰色地帶或需要較長時間搜證，例如有餵鴿人士會稱「食物不覺意從袋跌出來」，又或是市民透過1823熱線舉報後，漁護署需幾日調查及搜證。他指正研究使用人工智能系統加強執法，參考今年在獅子山郊野公園安裝人工智能閉路電視，辨識人與猴子同時出現的時段，從而協助找出有人非法餵飼猴子的時間，亦已成功作出檢控，正研究將系統擴展到更多地方。

另外，石仲堂稱修例後食環署、康文署都可執法，食環署有機會用隨身攜帶的相機，漁護署都會考慮增添這些設備。條例生效後有一個月適應期，他認為已作取捨、是最適合，期間會先提醒餵飼是違法行為，希望他們之後不要再做。

石仲堂表示野生動物本來懂得覓食，「成日餵令牠留在一個地點，其實好似廢咗武功咁。」（吳美松攝）

石仲堂：餵飼行為令野生動物廢咗武功

石仲堂補充，餵飼野生動物在多區依然存在，強調大自然本來已可提供充足食物，動物能自己「搵食」，是因為餵飼行為、與人接觸而改變動物習性，變得不害怕與人接觸，甚至傷人，造成滋擾和衛生問題，「不只害了身邊人，本身亦害了動物，本身應自由自在於大自然找食物，成日餵令牠留在一個地點，其實好似廢咗武功咁。」他提醒市民如發現懷疑非法餵飼，可打1823熱線，並盡量提供時間、地點等詳細資料。

曾擔任《野生動物保護修訂條例草案》委員會主席的立法會議員李世榮表示，雖然更多政府部門有執法權力，但擔心搜證上有困難，認為政府要研究如何利用科技，提升「智能執法」系統。他補充，餵飼野生動物在其他國家可能十分普遍，建議政府在陸路口岸和機場加強宣傳。