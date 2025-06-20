中學生創科獎爭議｜培圳機構：符教局代表隊甄選資格　無礙公平性

由本港中學生研發的AI醫療輔助平台「藥倍安心（Medisafe）」，曾獲政府「數字辦」上屆香港資訊及通訊科技獎、第50屆「日內瓦發明國際展」銀獎，最近引起「請槍」爭議。



負責甄選及培訓學生參加今屆日內瓦國際發明展的「香港新㇐代文化協會」，今日發表聲明稱，認為相關學生代表符合甄選資格。協會又指，據了解，參賽者於日內瓦國際發明展結束後，才使用美國某科技公司服務，目的「是希望將其項目商業化，讓更多人受益」，協會認為做法不影響比賽的公平性。



由中學生研發的AI醫療輔助平台「藥倍安心（Medisafe）」早前獲多項創科獎，但近日有人指控該平台疑有外國公司協助研發。（資料圖片）

由中學生研發AI醫療輔助平台「藥倍安心（Medisafe）」，近日引起非原創的爭論，有外國網站稱用8周協助製作Medisafe平台。

香港新㇐代文化協會表示，高度重視今次事件，並立即與委託機構香港資優教育學苑成立個案跟進小組，就事件進行詳細了解，並檢視比賽的評審機制、評審準則、評分指引及甄選過程，確保過程公平、公正、科學，符合相關法例法規。

涉事學生曾以「教育局代表隊（中學生）」身分，獲得第50屆「日內瓦國際發明展」銀獎。香港新㇐代文化協會作為負責甄選及培訓學生的機構，協會稱㇐致認為，相關學生代表符合甄選資格。

稱於日內瓦國際發明展後 才使用美國科企服務

協會指據其了解，參賽者與美國某科技公司聯絡的目的，是希望將其項目商業化，讓更多人受益。其美國科技公司的服務日期，是發生在「第50屆日內瓦國際發明展｣結束之後，因此不影響比賽的公平性。

Medisafe平台另一個爭議，是否涉及使用真實病人數據作實測，引起私隱問題。協會稱相關數據由網上藥物資料庫及模擬病人資料數據組成，研究項目中的姓名全屬虛構，參賽者就此並不掌握任何病人的私隱資料。

在該外國網站上按下「Visit Website」一欄，會導向至「Medisafe」網站。（網站截圖）

香港新一代文化協會強調，作為國際賽香港區選拔賽的主辦機構，㇐向非常重視參賽者的誠信，以公平公正原則，嚴格按照創新性、科學性、實用性、嚴謹性等準則及相關法例，組織評審委員會對參賽項目進行評審，甄選最優秀項目代表香港特別行政區參加各類型國際賽事，為香港培育優秀人才。若發現有問題的參賽者，協會將會嚴肅處理，以確保比賽的聲譽和權威性。

第50屆日內瓦國際發明展。（香港青少年科技創新大賽網頁）

根據資料，香港新一代文化協會由教育局資助的機構香港資優教育學苑委託，安排甄選及培訓學生參加今屆日內瓦國際發明展。香港新一代文化協會就甄選國際比賽學生代表設有評審機制，於去年12月舉行選拔賽，並邀請專家組成評審委員會，從80個項目中甄選出5個項目（共11位學生）參加比賽。