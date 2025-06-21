簡樸房｜2027年起執法　政府優先抽查嚴重劏房大廈　中介同有刑責

政府向立法會提交簡樸房規管制度的條例草案，計劃2026年3月1日起，正式開始接受劏房登記和簡樸房認證申請，2027年3月起不可出租未登記劏房。房屋局局長何永賢今日（21日）在有線節目《有理有得傾》表示，屆時將優先抽查安全及衛生條件欠佳、內有多間「嚴重劏房」的大廈，並按當時市場的供應，有序地執法。



何永賢又指，若業主中介代理協助出租未登記劏房，由於他們從中抽取服務費或佣金，屬於二房東的角色，同樣需要負刑事責任。「二房東係我哋管的，因為佢實際喺經營劏房上係得益者。」



房屋署計劃2026年3月1日起，業主需登記劏房和申請「簡樸房」認證。（資料圖片/盧翊銘攝）

房屋局局長何永賢。（資料圖片／陳葦慈攝）

2027年3月不可出租未登記劏房 當局優先處理「嚴重劏房」大廈

政府計劃2027年3月起不可出租未登記劏房。房屋局局長何永賢在有線節目《有理有得傾》表示，屆時將透過不同方式抽查劏房，優先針對情況較為惡劣的個案，例如安全及衞生條件欠佳、內有多間「嚴重劏房」的大廈。

對於何時完全取締不合規的劏房，何永賢指，會視乎公眾的反應，留意計劃推進的速度，又指一定按當時市場的供應，將有序地執法。

政府計劃2027年3月起不可出租未登記劏房，屆時將透過不同方式抽查劏房，優先針對情況較為惡劣的個案。（資料圖片／梁鵬威攝）

出租未登記劏房「二房東」有刑責︰佢實際係得益者

業主未來出租未登記劏房最高罰款30萬及監禁3年，中介代理也需要負上刑事責任。何永賢舉例指，部份業主年紀大或移民海外只能「遙控」管理，該批中介代理從中抽取服務費或佣金，則屬於二房東的角色。「二房東係我哋管的，因為佢實際喺經營劏房上係得益者。」

何永賢表示，若長者經廣東福建計劃北上養老，公屋單位將原封不動保留半年。（資料圖片）

若長者經廣東福建計劃北上養老 公屋單位將原封不動保留半年

何永賢認為，隨著傳統公屋、簡約公屋及過渡屋相繼落成，加上簡樸房規管制度出台，相信房屋供應充足。惟近年部份長者參加廣東及福建計劃，北上移居內地，他們原有的公屋又如何處理？

何永賢大派定心丸，強調當局將原封不動保留公屋單位半年，讓他們考慮在限期內歸還公屋。署方更會提供保證書，一旦長者日後回港定居，只要符合資產要求，將按當時供應編配適合的單位。