簡樸房｜政府研舉報機制　議員稱租客憂被趕　倡過渡屋排快隊安置

《簡樸房條例草案》今日（20日）刊憲，並於下月9日提交立法會首讀及二讀。政府計劃2026年3月1日起接受劏房登記，翌年推出「簡樸房」認證申請。立法會議員鄭泳舜在電台節目表示，劏房租務管制登記制度已實施逾3年，惟目前只有一半劏房業主已登記，不少租客不敢發聲，擔心舉報後會被趕走。他建議當局設立機制，例如安排被趕走的租客在過渡性房屋或簡約公屋「排快隊」；公屋輪候則維持不變。



政府向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案。（資料圖片／梁鵬威攝）

鄭泳舜憂一年登記期挑戰大 劏房租務管制僅一半業主已登記

告別劏房行動召集人、民建聯立法會議員鄭泳舜擔心，一年登記期或對業主構成挑戰，舉例劏房租務管制登記制度已實施逾3年，惟目前只有一半劏房業主已登記，關注如何令所有業主登記。不過他說，政府將就非法出租未獲認證的分間單位訂立罰則，不合規格的經營者或需負上刑事責任，相信可推動劏房業主登記。

簡樸房經營者協會：冀交代執行細節 若日後不經營需否登記

所有「簡樸房」均需獲得認證。政府將向業主或營運者，每個「簡樸房」單位收取3,000元認證申請，有效期5年，隨後續期費用為2,400元，同樣為期5年。申請人需附上建築師或工程師及測量師的核證報告，確認分間單位符合法例最低標準。政府在條例實施首3年，即2026年3月1日至2029年2月28日推出「早鳥優惠」。在登記期首半年登記的單位，首3年申請認證費用全免，其餘單位亦可獲全額或半額寬減。

費用減免會否推動市場盡早完成認證？簡樸房經營者協會主席陳顯熹認為，該措拖並非主要考慮因素，「如果要留係呢個市場，（業主）提早去登記絕對無問題」。政府2027年3月1日起開始執法，他期望當局盡快交代執行細節，舉例若業主日後不經營「簡樸房」，他們需否向政府登記，以符合劏房租約期「2＋2」的規定，讓租客住滿4年才遷出。

政府向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案。（資料圖片／梁鵬威攝）

經營者稱認證費不菲 成本或轉嫁租客

對於政府向每個「簡樸房」單位收取3,000元認證申請，陳顯熹坦言費用並非便宜，加上專業人士認證費用，據業界估計最少5位數字以上，料每個單位約1.5萬至3萬元，認為改裝成本高。他提及公司現擁有逾700個單位，其中九成半符合「簡樸房」要求。

他期望政府盡快交代認證細節，「到底是簡單手續，有張表去剔，只要有專業人士，不論是建築師、工程師、測量師，簽名後便能認證？還是要做3份報告？如果一個涉及間隔和結構是否安全，其次是通風是否安全，這樣可能涉及一個結構工程師和屋宇設備工程師。」他指若成本過高，或令業主卻步，甚至會將成本轉嫁租客。

根據昨日政府消息人士估計，聘請指定專業人士核證單位介乎1萬至3萬元，不合規單位改善工程費用則介乎1萬至10萬元。

政府向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案。（資料圖片／梁鵬威攝）

議員倡簡化程序 製樣版房供參考

告別劏房行動召集人、民建聯立法會議員鄭泳舜同樣表示，期望政府公布更多認證細節，包括業主實際需花費多少錢。他估計認證涉及通風、房間大小、廚廁分開等基本準刖，理論上不涉及查契工作，並建議政府可製作樣版房供參考。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓說，希望當局現階段簡化程序，提供指引作參考，以檢查單位有否漏水為例，據經驗目測便能完成檢查，這樣可減少對住戶的大規模影響，並提議當局日後可循序漸進收緊條件。他說若核證步驟簡單，相信成本不會太高。

立法會議員（建築、測量、都市規劃及園境界）謝偉銓說，希望當局現階段簡化認證程序，提供指引作參考。（資料圖片／黃浩謙攝）

當局研舉報機制 議員倡舉報後安排租客過渡屋「排快隊」

消息人士日前透露，當局正研究推出舉報機制，惟現正參考其他部門相關做法，故細節仍有待公布。鄭泳舜表示，劏房租務管制登記制度下只有一半業主已登記，不少租客不敢發聲，擔心舉報後會被趕走。他建議當局設立機制，例如安排被趕走的租客在過渡性房屋或簡約公屋「排快隊」；公屋輪候則維持不變。

當局亦擬為「簡樸房」規管制度設立上訴機制，任何人就登記及「簡樸房」認證申請、細正通知書、取消登記/「簡樸房」認證等所作的決定不滿，可在30日內向獨立的上訴委員團提出上訴。至於在「簡樸房」規管制度下的其他決定，例如視察、搜證、執法和檢控等，如相關人士不服有關決定，則可透過司法程序處理。

告別劏房行動召集人、民建聯立法會議員鄭泳舜表示，期望政府公布更多認證細節。（資料圖片／夏家朗攝）

房屋局：7.9提交立法會進行首讀

《簡樸房條例草案》將於7月9日提交立法會進行首讀及二讀，並要求分間單位須符合一系列有關居住環境的最低標準，包括內部樓面面積、樓底淨高度、消防安全、結構安全（即荷載）、照明及通風、廁所、供水點及水電錶等，以及取得「簡樸房」認證，方可合法出租作居住用途。如有人將未獲認證的分間單位出租便要負上刑事責任，而租客則不會涉及法律責任。