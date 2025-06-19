簡樸房｜業主會佘慶雲：倒數期將現劏房結業潮　合規單位租金上漲

政府向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案，計劃2026年3月1日起展開12個月的登記期，翌年起設有36個月寬限期，讓業主及營運者可改造至合規，及向政府申請認證。寬限期完結前的半年，即2029年9月起為「倒數期」，禁止已登記但無有效認證的單位訂立新租約，到時仍未完成的租約亦會終止。



香港業主會會長佘慶雲估計，「倒數期」為劏房「結業潮」開始之時，將有三成需要大執修的劏房退場，還原為無分間單位，或有數萬劏房戶需要搬離，他估計合規簡樸房的租金會大幅上漲。有劏房業主表示，大執修至合規估計需四、五十萬元，聽聞其他劏房經營者打算退場。



政府今日（19日）向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府今日（19日）向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港業主會會長佘慶雲估計，2029年十月的「倒數期」，將有劏房「結業潮」。（資料圖片／盧翊銘攝）

毎個單位大執修至合規料需投放數十萬元 佘慶雲：風險太大只好退場

香港業主會會長佘慶雲表示，規管出爐有助劏房經營者「計數」，衡量自己有否能力經營簡樸房，但估計會有至少三成劏房退場。他指，現時不少劏房業主或經營者仍處觀望態度，「唔退場只係因為未知發生咩事」，加上有租戶因擔心無地方搬遷導致「請唔走」的情況，因此仍有不少人繼續經營。

但他指2029年9月「倒數期」後，未完成的租約會自動終止，屆時業主可以名正言順請走租客，將單位還原。他解釋，按政府數字，現時不合規格、需大執修的劏房有大約三成，該些劏房要裝修至合規，需要投放數十萬元，對一些非業主的劏房經營者來說，風險太大，因此只好退場。

估計最細簡樸房月租將達$8000

佘慶雲又指，已收到有會員反映，一旦立法規管，將會退場，而劏房租金亦會大幅上升。他指現時一個約60平方呎的劏房單位月租約為3,500元，估計日後符合最低標準的簡樸房（面積至少8平方米／86平方呎），月租將達8,000元，他比喻說：「30蚊兩餸飯唔畀食，要你硬食六七十蚊有湯有嘢飲嘅茶餐廳碟頭飯。」

佘慶雲估計，屆時將有數萬人要被逼搬離劏房，又認為五萬個過渡性房屋及簡約公屋單位，僅屬「遠水」，加上有其他非劏房住戶需要入住，因此未能應付突如其來的入住需求。

有劏房業主表示，自己由於無需大執修，因此願意遵從規管，但有其他業主打算將單位還原。（資料圖片／梁鵬威攝）

劏房業主：認證費用及核證開支加重業主負擔

劏房業主江先生現時有兩個單位，各「一開四」出租，每間劏房面積介乎80至200平方呎，亦符合簡樸房的規管要求。他表示自己由於無需大執修，因此願意遵從要求，但認為3,000元的認證費用以及向專業人士核證的開支，加重了業主的負擔。

他又認為，規管制度「聽落好擾民」，亦有聽聞其他業主「覺得好煩」，已打算將單位還原，「連登記都唔打算」。

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