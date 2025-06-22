Daiso推$1貨品　北角新都城百貨閉店裝修　商戶趕6.30結業前清貨

撰文：洪戩昊
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有半世紀歷史的北角「新都城百貨」即將關店全面裝修，6月30日（下周一）最後一日營業，商户近期割價清貨，當中AEON永旺百貨旗下生活雜貨超市Daiso更推出大量一元貨品。

胡女士是百貨場一個衣服檔的檔主，同時是隔壁玉石檔的熟客。細問之下，原來玉石檔顧客亦會光顧衣服檔。胡女士指，這種連繫在舊式百貨場很常見，「每日朝早10點半見到夜晚9點半，飯又一齊食，好自然就係咁。」百貨場結業在即，被問到會否不捨在這裏建立的連繫，她淡然道：「做生意係咁㗎啦。」

攝於2024年1月、新都城百貨的Google街景圖片。(Google街景截圖）

公司有重開計劃 將適時公布

新都城百貨於1974年開業，商場3月宣布7月1日起將進行「休業大裝修」，未知何時重開。記者今日到場，店員告知公司有重開計劃，將適時公布。早前有店員曾稱裝修需時一至兩年。

商戶推優惠吸客　Daiso推$1貨品

多個商户均推出優惠吸客，當中超市Daiso更推出大量一元貨品，多是貼紙、鈕扣等比較細小物品。不過，現場似乎沒有冷氣，僅擺放了吹風機，十分焗促。

Daiso推出大量1元貨品。（洪戩昊攝）

其他商户亦有推出不同形式的優惠，「1折」、「2折」、「買一送一」等宣傳海報隨處可見，不過現場人流沒有特別多。

商户推出不同形式的優惠，「1折」、「2折」、「買一送一」等宣傳海報隨處可見。（洪戩昊攝）
商户推出不同形式的優惠，「1折2折」、「買一送一」等大海報隨處可見。（洪戩昊攝）
有商户進行搬遷清貨。（洪戩昊攝）

其中一個衣服檔推出100元3件女士服裝的優惠，鄧女士受優惠吸引而購買了3件較厚的衣物。她十年前便已開始光顧新都城百貨，認為這裏勝在物品種類多，而且附近有街市，家住筲箕灣的她可一次過買到所有需要物品，然後回家。她也想不到這裏結業後，有哪些替代商場。

其中一個衣服檔推出100元3件女士服裝的優惠。（洪戩昊攝）
鄧女士想不到新都城百貨結業後有甚麼代替品。（洪戩昊攝）

十多年顧客：講到北角嘅大商場，係呢度㗎喇

周先生路過看見優惠告示便到場逛逛，但甚麼也沒買。他同樣早在十年前便已有間中到新都城百貨閒逛，但由於住得不近，他不會特地過來，只有剛好到北角才會過來，「講到北角嘅大商場，係呢度㗎喇。」新都城百貨結業在即，他表示不會有任何不捨，「呢度冇咗，咪去第度囉。」

周先生表示不會有任何不捨：「呢度冇咗，咪去第度囉。」（洪戩昊攝）

日見11小時 舊式百貨場的獨有連繫

屹立半世紀的新都城百貨，承載了許多舊式的情懷。胡女士是百貨場一個衣服檔的檔主，同時是隔壁玉石檔的熟客。細問之下，原來玉石檔顧客常會光顧衣服檔。胡女士指，這種連繫在舊式百貨場很常見，「每日朝早10點半見到夜晚9點半，飯又一齊食，好自然就係咁。」百貨場關閉在即，被問到會否不捨在這裏建立的連繫，她說：「做生意係咁㗎啦。」

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