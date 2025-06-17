JACOMAX上環總店6.30結業　店方：無法與業主就續約租金達成共識

意大利薄餅店JACOMAX今晚（17日）於社交媒體發文表示，因無法與業主達成續約租金的共識，開業14年的上環總店將於6月30日結業，並稱「可以propose 嘅都盡咗力，呢個時勢，真係無辦法」。帖文亦指出，銅鑼灣分店租約將於8月到期，現時正盡力與業主洽談租金。



JACOMAX上環總店將於6月30日結業。（JACOMAX facebook圖片）

上環總店開業14年 銅鑼灣店租約8月到期正與業主洽談

意大利薄餅店JACOMAX現時共有4間店舖，分別位於上環、銅鑼灣、將軍澳及尖沙咀。JACOMAX今日於社交平台發文宣布，因無法與業主達成續約租金的共識，開業14年的上環總店將於6月30日結業，並在帖文中感謝老顧客，「如果你都曾經喺度留低過好多腳毛，同有好多珍貴嘅回憶，歡迎你隨便拎隻碟、拎啲你鍾意嘅野走，同我地同事講聲就得㗎啦！」

帖文中亦指出，該店由去年11月時已與業主洽談續約租金，惟最後無法達成共識，「可以propose 既都盡咗力，呢個時勢，真係無辦法」。另外，負責人於帖文透露，銅鑼灣分店租約將於8月到期，現時正盡力與業主洽談租金。