北角新都城百貨暫別街坊 7月起全店休業大裝修 傳一兩年後重開
撰文：倪清江
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本港除了將軍澳有新都城商場，尚有一個屹立北角半世紀、「真元祖級」的新都城百貨商場，與對面的華豐國貨同為北角歷史最悠久的商場。1974年開業的新都城百貨近日宣布，將暫別北角街坊，由今年7月1日起由地庫至三樓全店休業大裝修，未知何時重開，員工傳裝修需一至兩年時間。
新都城百貨商場業主為「中實建業有限公司」，由王寬誠教育基金會100%持有。
1974年開業屬北角老牌百貨公司
據新都城百貨網頁介紹，該商場於1974年開業，是北角區規模最大的百貨公司之一，佔地16萬平方呎，稱「提供舒適的購物空間，而且位置優越，鄰近港鐵站，是北角區購物的不二之選。」
店內有男女服飾、嬰童用品、運動用品、家居電器、家品傢俬、旅行用品等，租戶主要是本地品牌，如豐澤電器、Bossini、G2000。地下層設有美食坊，內有薩莉亞意式餐廳、大家樂等餐廳；地庫有惠康超級市場及AEON Daiso。
曾是北角居民主要購物地點
位於新都城百貨之上是新都城大廈一期（A、B座，1967年入伙）及第二期（C、D 座，於1972年10月入伙），位置前身是開業於1918年的名園遊樂場的前半部份，其對面是1963年開業的華豐百貨，兩店是1970至1990年代北角居民的主要購物地點。
新都城百貨的接待處員工今晚（16日）證實，將營業至6月30日，由7月1日起休業大裝修，但未知何時重開。據悉，員工有聽聞店內需時一兩年時間裝修，而該店現正進行最後清貨，其中歐洲時款女裝低至三折。
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