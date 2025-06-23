機場無人駕駛巴士相撞　煞車系統起作用　消息指研收緊防撞距離

機場昨日（22日）有兩輛接載員工的無人駕駛巴士，在「吉車」情況下於禁區內發生碰撞。車輛生產商為內地的南京金龍，自動駕駛系統則是由來自北京人工智能無人駕駛技術公司馭勢科技研發。



消息人士指出，發生意外路段較為複雜，兩輛無人駕駛巴士當時剛轉彎，煞車系統發生作用，當時時速降至5公里，「連泵把都冇撞損」。機管局正按計劃在禁區有關運作範圍，加強附有感知功能的車路協同系統，據悉也會研緊收緊煞車系統，如設定更遠防撞距離。



國際汽車工程師學會（香港分部）前會長潘志健指，不論是什麼品牌出品的無人駕駛系統也有機會誤判，所以目前不能保證無人駕駛是100%不會出意外。他指，儘量避免意外發生的辦法之一是加強車路協同系統，讓車輛與道路基礎設施之間能作實時信息交互。



機場昨日有兩輛無人駕駛巴士於禁區內相撞。（網上圖片）

機管局2023年5月引入首架禁區無人小巴，可載14人。（資料圖片/林靄怡攝）

機管局傍晚恢復其中一條無人駕駛巴士運作

相撞地點為一號客運大樓對開。圖片可見，現場為一個設有讓線的T字路口，其中一輛原本應該要在讓線停下的巴士，撞向一輛在「正線」行駛巴士的右邊車身中間。當時車上無乘客，故事件中無人受傷。

機場共有6部員工無人駕駛巴士共行走3條路線，事發後機管局曾一度暫停所有機場員工無人駕駛巴士的運作。機管局今晚表示，經過詳細檢查後，今日傍晚已逐步恢復其中一條巴士路線的運作，而涉事路線則繼續暫時停駛，等待進一步測試才恢復行駛。

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煞車系統起作用 研究是否將設定「再保守、再嚴格」

消息人士表示，發生意外路段較為複雜，「唔係大直路，兩架車都係轉彎入」，相對另一條載客路線，也是比較新的行駛路線。當時兩車的自動駕駛系統已感應到對方，並已啓動煞停機制，故相撞時兩車車速只有每小時5公里，即煞車系統起作用，據了解，當局將研究是否將設定「再保守、再嚴格」一些，如更遠防撞距離。

自動駕駛系統由內地無人駕駛龍頭企業研發

車輛生產商是來自中國內地的南京金龍，自動駕駛系統則是由馭勢科技研發。馭勢科技是中國內地無人駕駛技術龍頭企業之一，去年獲投資推廣署協助，在港設立國際總部。

該公司在2019年與機場進行首個海外無人駕駛車輛計劃，擊退來自德國、日本及其他中國內地對手而贏得項目。截至目前為止，馭勢科技在香港國際機場提供的無人駕駛車輛數量已超過50輛，包括電動行李車、無人駕駛巡邏車及穿梭巴士，實際無人駕駛營運里程已超過70萬公里。

無人駕駛巴士內有馭勢科技的商標。（林靄怡攝）

方保僑：陽光較猛烈可能影響車輛鏡頭視線 影響駕駛判斷

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，兩車相撞可能與當時實際環境有關。他指涉事的無人駕駛車輛均有安裝鏡頭和雷達，以偵測路面情況。惟兩車相撞的位置陽光較猛烈，有可能影響車輛鏡頭的視線，導致與雷達感應出現偏差，影響駕駛判斷；他又指，刹車距離亦是其中一個導致撞車因素，建議機管局可重新量度合適的刹車距離。

方保僑表示，一般而言自動駕駛車輛均會結合「車聯網」應用。「車聯網」可向車輛提供交通資訊，從而預知前方路況，並會有人監察路面動態，避免撞車。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

香港汽車會會長李耀培猜測，有機會是其中一輛無人駕駛巴士的系統出現毛病，亦有可能是網絡接觸不良。他指，現時的調查方向要視乎肇事車輛的行車紀錄。但他表示，每一輛無人駕駛巴士的系統也是獨立的，一輛出現問題不代表全部也有問題。

香港汽車會會長李耀培。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

國際汽車工程師學會（香港分部）前會長潘志健則指，不論是什麼品牌出品的無人駕駛系統也有機會誤判，所以目前不能保證無人駕駛是100%不會出意外。他指，儘量避免意外發生的辦法之一是加強車路協同系統，讓車輛與道路基礎設施之間能作實時信息交互。

國際汽車工程師學會（香港分部）前會長潘志健。（資料圖片／高仲明攝）

機管局年底將引入另一批無人駕駛巴士

機管局年底將引入的無人駕駛巴士。（馬楚烽攝）

機管局將在年底引入26架來往11 SKIES和香港口岸的無人駕駛巴士。機管局機場運行執行總監姚兆聰曾表示，若巴士在行駛時遇緊急情況，將暫停行駛，機管局會安排人員打開「軚盤」，人手駕駛巴士；不過預計出現相關情況的機會不大，因為系統已設置了應對各種情況的程式，「例如有人突然跳出嚟，系統都會有反應。」未知計劃會否受今次意外影響。