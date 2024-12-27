機管局新無人駕駛巴士亮相　軚盤消失　料明年底往返大橋、航天城

機管局接駁航天城11 SKIES及港珠澳大橋香港口岸的新款無人駕駛巴士首次亮相，巴士「軚盤」將被收起，僅在緊急情況下才會安排人手將其打開轉手動駕駛。機管局表示，新款無人駕駛巴士將在明年年底投入服務，3分鐘可往返11 SKIES及香港口岸，預計每小時單向載客量可達500人次。



分階段引入26輛 須轉手動機會低：有人突跳出嚟系統都有反應

機管局將在明年年底開始，分階段引入共26架來往11 SKIES和香港口岸的無人駕駛巴士。這些巴士的「軚盤」均被收起，需揭起駕駛座前的蓋才可打開。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，若巴士在行駛時遇緊急情況，將暫停行駛，機管局會安排人員打開「軚盤」，人手駕駛巴士。不過，他預計出現相關情況的機會不大，因為系統已設置了應對各種情況的程式。「例如有人突然跳出嚟，系統都會有反應。」

新無人駕駛巴士共設置10個光學雷達、4個全球定位系統，並在車廂内外分別裝設4個監控攝像頭，從而檢測路面情況。

預計整個無人駕駛系統每小時單向可載500人

姚兆聰表示，該無人駕駛巴士時速達每小時40公里，只需3分鐘便可往返11 SKIES和香港口岸。每架巴士載客量最高可達16人，預計整個無人駕駛系統每小時單向可載500人次，期望可逐步增加至1000人次。

機管局早前表示，相關無人駕駛巴士路綫，將在2028年由航天城延申至東涌東薈城，並為此專設「機場東涌專道」。姚兆聰指，暫時難以決定該路綫的收費，但表示會是合理票價。