直擊無人駕駛巴士｜機管局下周一起載員工　多項設備保遇事能急煞

機場管理局正發展無人駕駛系統，其中禁區無人駕駛巴士下星期一起（15日）投入服務，每日運作12小時接載機場員工到禁區各處工作。機管局指，該款比亞迪制純電動無人巴士可載14人，充電90分鐘可行200公里，設4個全球定位系統（GPS）、4個鏡頭及6個閉路電視，並有遙距監察系統及感應器等，當小巴偏離行駛路線、或有人及障礙物阻擋時便會停下。



機管局引入首架禁區無人小巴，可載14人。（林靄怡攝）

可載14人 設6組閉路電視及感應器 後台人員遙距監察

機管局今日（12日）率先安排傳媒試坐禁區無人巴士，車內共設有14個座位，也有司機座位，有大屏幕顯示行駛的固定路線，包括上落隧道及迴旋處等，屏幕也會顯示附近經過的其他車輛。車內設有6個閉路電視及感應器，當有乘客未配戴好安全帶，便會有提示聲響起，亦有後台人員監察閉路電視影像，當車內有特殊情況發生，例如有乘客站立或按動緊急煞掣等，亦可即時知悉現場情況及作出跟進。

機管局引入首架禁區無人小巴，可載14人。（林靄怡攝）

試坐無人巴士 直路車速每小時35公里 彎道17至18公里

傳媒今獲安排試坐無人巴士，由飛行區中場運作及維修大樓辦公室，返回T1中場客運大樓，全程只需10分鐘左右，直路車速可達每小時35公里，彎道則17至18公里。

冷氣夠 沿途有車駛過車內屏幕一一顯示

車上有USB插孔，冷氣相當充足，車上顯示氣温約攝氏17.5度，座位設計與普通專營巴士相似。其外型為黑及白色為主，車身印有湖水綠的機場輪廓，車頂則是黃色。試坐期間，沿途多架車在旁駛過，車內屏幕都能一一顯示，不遠處有飛機在滑行起飛亦不阻礙行車。

充電90分鐘可行200公里 首4至6個月有安全員隨車

無人駕駛巴士充電90分鐘可行200公里，機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，該款禁區無人巴士過去1年已由司機、安全員、工程師等分四階段測試1000圈，累積約7,000公里行車距離。他稱因員工不太熟悉無人車，故巴士正式運作的4至6個月內會有安全員同坐，日後可減省，亦會於短期內加至5至10架車。

GPS鎖定車輛位置 一偏離路線即停車

姚指該巴士行駛固定路線，來回只需20分鐘，形容「班次都好密」，車上的GPS鎖定車輛位置，一有偏離就會停車，過去測試也十分安全，「機場無人車系統過去可以話係零意外。」

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該款小巴由內地比亞迪生產，早前同一模款的電動小巴，被日本公司指驗出致癌物六價鉻，姚兆聰回應指，得悉消息後機管局即時向生產商跟進，獲告知用料符合料歐盟標準，「我哋完全可接受。」

姚補充，機管局自2018年起引入第一代無人拖車起，至今無人車系統已行走31.7萬公里，相當於環繞地球8圈，未來該些無人車系統會應用到三跑系統，亦會發展載客來往機場至航天城及港珠澳大橋，整套無人系統總投資達5,000萬元。