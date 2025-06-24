何伯涉兆康站向婦人噴殺蟲水 准1千元保釋候訊 兩手指包紗布
撰文：陳曉欣
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因子女爭產風波而成為話題人物的何伯，上月與何太在兆康站疑與一名婦人口角，何伯涉取出殺蟲水噴射對方，被控1項意圖損害而施用毒藥等罪，案件今（24日）於屯門裁判法院提堂。裁判官應控方申請，押後案件至8月19日再訊，被告准以1000元保釋。庭上透露，何伯已搬離其屯門住址，其左手2隻手指被紗布包紥。
被告何煊（77歲，退休人士），被控於2025年5月25日，在香港新界屯門兆康路港鐵兆康站大堂D出口，非法及惡意向霍潔瑩施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即快速滅蟲噴霧，意圖使霍受損害、精神受創或惱怒。
被告已搬離原本單位
控方申請押後案件，以待警方進一步調查，包括化驗涉案噴劑、錄取證人口供及檢取閉路電視片段。被告准以1000元保釋，須在報稱地址居住，期間不得接觸控方證人及不得離港。庭上亦透露，被告已搬離其原本住址。
案件編號：TMCC 1347/2025
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