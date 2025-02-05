何永賢被網民FB問調查東張何伯何太濫用公屋　房委會：已嚴肅跟進

向無綫電視節目《東張西望》投訴子女侵吞財產的何伯和「閃婚」妻子何太，一度是城中熱話；何太收留非公屋住戶的何伯入住屯門公屋菁田邨家中，更被舉報她濫用公屋。有網民周二（4日）在房屋局局長何永賢Facebook專頁留言，追問調查何伯何太個案進度。



何永賢並無回應何家事。房委會表示，已按既定機制作出嚴肅跟進及調查，基於要保障個人資料及私隱，不會透露個案詳情。



「東張何伯」夫婦去年11月被網民發現數天都在香港出現，更指何伯回香港「屈蛇」。(網上圖片)

「何局長，何局長，近期之所謂網紅屯門菁田邨何氏夫婦多次於菁田邨屈蛇」，網民Eric Liu在何永賢Facebook留言，質疑「東張何伯」夫婦為何仍可居公屋，「現在應夠分数收屋，房署更加要速戰速決」，要求房署應立即出收屋令，此留言引起不少網民留意。

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現年77歲何伯與47歲內地來港女子相識一個月閃婚，譜出一段「忘年戀」，二人因「報東張」何伯仔女侵吞他450萬元，由去年5月起聲名大噪，成為城中「名人」。由於二人居於公屋單位，網民質疑何伯隱瞞資產，及後證實單位屬何太，但何伯仍被舉報非住戶卻違規長期居於公屋單位，惹來房委會展開調查。

何太因新任丈夫在其公屋單位居住，被舉報濫用公屋。(直播截圖)

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房委會：重視個人資料及私隱 不會透露個案詳情

房委會回應稱，已按既定機制作出嚴肅跟進及調查。不過房委會稱一向十分重視保障個人資料及私隱，因此不會透露個案詳情。

該會表示，當房委會／房屋署獲悉包括源自舉報、投訴、轉介或日常巡查發現的懷疑濫用公屋個案，均會嚴肅跟進，並以不同方式進行調查，包括突擊家訪以調查住戶的居住情況及單位是否有被濫用；聯絡相關的本港或境外部門／機構，調查住戶的入息、資產及是否擁有物業，以核實住戶居住公屋的資格。如經調查後證實租戶濫用公屋、違反租約或房屋政策，房委會會採取適當的租約管制行動，甚至終止租約。

有網民在房屋局局長何永賢Facebook專頁留言，追問調查何伯何太濫用公屋進度。（何永賢Facebook圖片）

房委會稱一直透過預防、偵察、調查行動、宣傳教育等工作致力打擊濫用公屋行為，並嚴正處理每一宗濫用公屋個案，重申公屋是社會寶貴資源，房委會一直致力確保公屋資源得以妥善運用及合理分配給真正有需要人士，亦持續加強打擊濫用公屋行為。