抑鬱少女疑遭性侵　遭堂兄帶入房看手淫表演　並問是否覺得酷

患嚴重抑鬱的少女，與父爭執後圖輕生，之後向老師透露她9歲時疑不止一次遭當時13歲的堂兄性侵。現已23歲的堂兄否認指控，案件今(24日)在區域法院開審。現年19歲的女事主憶述當年遭堂兄帶入房，要她手淫及口交，她更見到有液體從堂兄下體流出，她認為堂兄想「表演」，堂兄更問她說：「有沒有覺得很酷？」又叫她不要告訴別人。



被告N.T.H（23歲），被控2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及1項猥褻侵犯罪，指他於2015年7月至12月，在灣仔中半山一住宅單位，及灣仔軒尼道一單位非禮X。

被告NTH否認非禮堂妹，在區域法院受審。(黃浩謙攝)

X快將16歲時揭發曾遭非禮

控方開案陳詞透露，事主X於2006年6月1日出生，她約10歲時隨父母移居台灣。被告與X為堂兄妹關係。2023年5月，當時快將16歲的X與父親爭執後衝上天台尋死，她其後冷靜下來，並繼續上學，同日稍後，X在老師鼓勵下，揭發她曾遭被告兩度性侵的經過，其後X在父母陪同下回港報警。此外，X患有嚴重抑鬱症，須獲處⽅藥物及被建議需要定期覆診。

指被告在祖父家表演自慰

事主X今以普通話作供，她稱2015年7月到12月期間某日，她到祖父家吃飯，被告把她帶到祖父房間內的廁所，被告鎖上門後脫掉下他的褲⼦，他摸X的胸部及下體後，又要X摸他的下體，最後在洗手盆射精，整過過程歷約10分鐘。

X稱當時不知被告在做甚麼，只見有白色液體流出，長大後才明白被告自慰。X覺得被告像是表演給她看，又問她有沒有覺得他很酷，並叫X不要告知其他人。

在祖父辦公室房間要X口交

X指在該段期間，有次祖父與他們午餐後，把她與被告帶到祖父的辦公室，期間被告把她帶入⼀個房間並鎖上⾨，又拉下窗廉，要她摸其下體，又X為他⼝交，X當時覺得奇怪及噁心，不明白被告為何作這要求，但她有跟著做。其後，被告再要求X面對面坐在他的大腿，被告用陽具磨擦X的私處，亦有摸她的胸部，最後更叫X不能把事告知別人。

案件編號：DCCC1249/2023