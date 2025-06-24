小學人文科指引｜國教選材七大注意　明白香港繁榮是國家全力支持

小學常識科今年9月起，於小一及小四起逐步分拆人文科和科學科，教育局今日公布《小學人文科課程指引》，文件涵蓋教學方法和編訂教材的原則，針對國民教育、國家歷史和國家安全教育的學習內容，使用「學與教資源」時有七大注意事項，包括明白香港繁榮穩定的發展，是國家全力支持及政府和社會各界共同努力的成果；以「國家一分子的角度」認識國家的歷史，正確解讀鴉片戰爭至清朝政府割佔香港的歷史。另外，教師在擬定探究學習的問題上，「涉及是非對錯分明、法理清晰的課題」，指引稱不存在討論或妥協的空間。



小學常識科今年9月起落實分拆人文科和科學科。（資料圖片）

根據最新公布的《小學人文科課程指引》，共有263頁，涵蓋六個章節，包括概論、課程架構、課程規劃、學與教、評估、及學與教資源。

教育局今年3月已公布小學人文科課程框架定稿，今次指引詳細提出學與教的原則及策略，以及學與教資源的目的及作用等。

教材採用插圖時 不應含政治宣傳

根據「學與教資源」章節，指引提到學校領導層須了解並監察教師選取或編訂的教材內容和質素，提醒教師在設計和選材時，有十個原則要注意，包括要確保資料來源合法及可靠。

另外，採用插圖如相片、漫畫等時，必須避免顯示誇張失實、暴力、煽動仇恨或不雅的畫面；「亦不應包含與事實不符、極端行為、違反法律的主張或政治宣傳、有違正確價值觀以及具誤導性的內容。」

人文科指引特別提醒運用學與教資源教授有關國民教育、國家歷史和國家安全教育的學習內容時，有七大注意事項。（資料圖片）

從「國家一分子」角度認識國家歷史

另外，文件又特設一欄，特別提醒運用學與教資源教授有關國民教育、國家歷史和國家安全教育的學習內容時，有七大注意事項，以培養學生正確的國家觀、歷史觀及民族觀，包括「明白香港繁榮穩定的發展，是國家全力的支持及香港特別行政區政府和社會各界共同努力的成果」、「從國家一分子的角度認識國家的歷史，正確解讀鴉片戰爭至清朝政府割佔香港的這段歷史」。

另外，指引稱，「國家版圖必須準確無誤」，需要使用時，建議參考中華人民共和國自然資源部「標準地圖服務系統」所提供的標準地圖。

（小學人文科課程指引截圖）

違反法律或人倫道德事件 不應作為探究學習題目

人文科指引的「學與教」部份，「立德樹人、探究學習、連繫生活」為課程理念。就擬定探究學習的問題上，指引提醒教師「仍在發展中的事件並不適合作探究學習的題目」。

課程中的課題或會涉及不同文化、價值觀和利益的觀點，指引提到，「任何違反法律或人倫道德的事件或課題均不應作為探究學習的題目，以免對學生的價值觀與行為有不良影響。」

指引稱，「涉及是非對錯分明、法理清晰的課題」，教師應明確地列舉歷史、道德標準、法理等各方面的事實，「並向學生指出這些課題不存在討論或妥協的空間，更不可肆意扭曲事實」，從而讓學生對課題有正確的理解。

而涉及國家與香港特別行政區憲制關係的課題，更應從國家《憲法》和《基本法》的憲制基礎去理解。