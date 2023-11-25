人文科｜學界憂課程臃腫上堂淪講書　蔡若蓮：視乎老師有無備課

小學常識科將於25/26學年落實分拆人文科和科學科，兩科的課時佔比共14%，較原先常識科多3個百分點，學界憂慮課程內容臃腫，變相上堂淪為「講書」多。教育局局長蔡若蓮早上出席港台《星期六問責》節目時指，自己曾經做過老師，「會唔會變做講書，其實好睇有無備課。」她續指，如老師消化了相關內容，則可以按照對學生的能力去引導學習，又鼓勵學校可以共同備課。



人文科大幅加入國民教育元素，小三要初步認識國安法，有聲音憂慮會令學生「死記硬背」。她強調，希望學校可以用多元有趣方法教導，強調「死記硬背係最唔理想方法。」她指出，希望課程可以連繫學生的生活，如透過考測或者專題學習方法認識相關歷史及知識。



教育局局長蔡若蓮強調，局方希望學校可以用多元有趣方法教導，強調「死記硬背係最唔理想方法。」（資料圖片／歐嘉樂攝）

大增國民教育部份 蔡若蓮：死記硬背最唔理想

政府下學年試行將小學常識科，分拆為人文科和科學科，當中人文科方面較以往常識科加強國民教育部分，三年級學生要初步認識 《香港國安法》、駐港解放軍與香港防務。

有聲音擔心要學習相關知識會容易變成「死記硬背」，蔡若蓮強調「死記硬背係最唔理想方法」，希望學校可以用多元有趣方法教導學生，連繫學生的生活，如透過到歷史博物館考測或者專題學習認識歷史及知識，「化被動為主動，與其人哋話比你聽，不如帶住自己問題同思考去尋找同體驗」

她續指，聽到學界意見，稱小一小二可否不以紙筆評估學生表現，而是透過老師對學生的觀察。她出席商台《政經星期六》時則稱，會積極考慮「不測不考」的建議。

小學人文科設有六個學習範疇「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」和「世界與我」。（資料圖片）

常識科老師大多文科出身 蔡若蓮：提供專業培訓 睇多啲足夠應付

兩科分拆後人文科和科學科共佔14%課時，較以往只佔11%的常識科多，較原先增多的課時，會從「彈性課時」中調配。學界憂慮課程內容程臃腫，最終淪為「講書」多。蔡若蓮則指，自己曾經做過老師，「會唔會變做講書，其實好睇有無備課。」她續指，如老師消化了相關內容，則可以按照學生的能力去引導學習，又鼓勵學校可以共同備課。

任教常識科的小學老師大多是文科出身，能否足夠應付未來的科學科，她表示，小學與中學師資要求不同，如老師具備數理科學背景固然較好，但即使沒有，教育局亦會為老師提供15小時或30小時的培訓，長遠亦會提供不同專題培訓課程，以裝備老師有更多科普知識，相信「老師睇多啲，應該係足夠應付，知識層面係教得到」。她亦鼓勵，學校可以聘用數理背景專科畢業的人士，即使沒有老師資格都可以請入職先才做教學培訓。

今次常識科改革由構思到落實只花兩年時間，學界指，有別過往至少有三年時間準備，希望教育局推遲一年才試行新課程。蔡若蓮表示，課程是持續優化，「唔係寫低咗就十年後都係咁」，加上人文科中有九成的内容源自常識科，故不認爲拖延一年試行有助學界備課，建議學校善用試行的一年時間，觀摩其他學校的做法，加速適應。