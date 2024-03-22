人文科｜課程框架敲定　增文天祥忠貞愛國事蹟　呈分試比重待公布

小學人文科最快24/25學年試行，教育局今（22日）公布課程框架最終定稿，新增要求小四學生於《國家與我》的學習範疇，認識「文天祥忠貞愛國」的事蹟，欣賞其愛國的高尚情操。



至於人文科和科學科在「呈分試」的比重，教育局指目前正整體檢視，並收集持分者意見作詳細考慮，詳情將適時公布。



小學人文科最快新學年試行，25/26學年於小一、小四開始推行。（資料圖片）

教育局去年11月底公布人文科課程框架的擬定稿，比較今日公布的「定稿」版本，繼續設有6大學習範疇，包括「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」和「世界與我」，及48個學習重點。

在「國家與我」的學習範疇中，四年級學生須認識對中國歷史影響深遠的人物和故事，除認識玄裝取西經、岳飛精忠報國的故事，亦新增南宋名臣「文天祥忠貞愛國」事蹟，以欣賞其愛國的高尚情操。

根據教育局今日向學校發出的通告，為協助學校準備實施課程，去年11至12月舉辦7個課程簡介會，諮詢業界和學校意見後，「學校普遍認同人文科的課程念和宗旨」，課框今年2月獲課程發展議會接納。教育局每年為教師提供約4000個培訓名額及相關學與教資源。

至於人文科和科學科在「呈分試」的比重，教育局指目前正整體檢視，並收集持分者意見作詳細考慮，詳情將適時公布。