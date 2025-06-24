中大研抗鹽鹼大豆八年增收1.2億 「把論文寫在祖國大地上」
撰文：王晉璇
出版：更新：
「同心築夢 共謀發展」粵港澳媒體灣區行第四場聯合採訪團，今日（24日）參訪香港中文大學農業生物技術國家重點實驗室。專攻研究大豆創新培育的香港中文大學卓敏生命科學教授、實驗室主任林漢明教授表示今年6月底將與港府簽署產學研協議，往後加強大豆深加工領域，「把論文寫在祖國大地上」。
每公頃大豆減排1050公斤二氧化碳
「我們的大豆能減少氮肥需求，每公頃相當減排1050公斤二氧化碳。」林漢明解釋。團隊與甘肅省農科院合作培育的「隴黃大豆」，在西北鹽鹼地創造經濟與環保雙效益。
實驗室培育的耐鹽鹼大豆在甘肅黃土高原累計推廣150萬畝，八年间為農民增收1.2億元人民幣。這項研究，正從實驗室走向「一帶一路」国家的農田。
「科學搭建國際的友誼」
林漢明表示：「我們需要建立跟一帶一路及全球南方國家的合作。」透過三項行動實踐：無償提供耐逆種源、建立農技直通機制、組織跨境研學，強調「通過科學來搭建國際的友誼」。
巴基斯坦因氣溫過高無法栽種大豆，但種下實驗室的抗高溫大豆豆種，「當地氣溫48度，我們的豆種依然存活。」今年新開展相遇幫助孟加拉國改善水稻和大豆的種植。
「研究回歸產業 利潤服務科研」
「科研不能只靠政府資金，要有產業反哺。」實驗室項目將在6月底與港府簽署產學研「1+」項目，是24個項目中唯一的農業項目，希望7月初啟動。團隊瞄準大豆深加工領域：「全球功能食品市場龐大，大豆肽、膳食纖維都是方向。」但他坦言挑戰：「科學家懂基因編輯，卻不熟悉商業合約與市場開發。」 希望透過政府項目推動大豆產業全面發展。