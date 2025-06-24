中大研抗鹽鹼大豆八年增收1.2億 「把論文寫在祖國大地上」

「同心築夢 共謀發展」粵港澳媒體灣區行第四場聯合採訪團，今日（24日）參訪香港中文大學農業生物技術國家重點實驗室。專攻研究大豆創新培育的香港中文大學卓敏生命科學教授、實驗室主任林漢明教授表示今年6月底將與港府簽署產學研協議，往後加強大豆深加工領域，「把論文寫在祖國大地上」。



每公頃大豆減排1050公斤二氧化碳

「我們的大豆能減少氮肥需求，每公頃相當減排1050公斤二氧化碳。」林漢明解釋。團隊與甘肅省農科院合作培育的「隴黃大豆」，在西北鹽鹼地創造經濟與環保雙效益。

香港中文大學農業生物技術國家重點實驗室主任林漢明教授表示今年6月底將與港府簽署產學研協議，往後加強大豆深加工領域。（王晉璇攝）

實驗室培育的耐鹽鹼大豆在甘肅黃土高原累計推廣150萬畝，八年间為農民增收1.2億元人民幣。這項研究，正從實驗室走向「一帶一路」国家的農田。

「科學搭建國際的友誼」

林漢明表示：「我們需要建立跟一帶一路及全球南方國家的合作。」透過三項行動實踐：無償提供耐逆種源、建立農技直通機制、組織跨境研學，強調「通過科學來搭建國際的友誼」。

實驗室研究員展示大豆茁壯根系。（王晉璇攝）

巴基斯坦因氣溫過高無法栽種大豆，但種下實驗室的抗高溫大豆豆種，「當地氣溫48度，我們的豆種依然存活。」今年新開展相遇幫助孟加拉國改善水稻和大豆的種植。

「研究回歸產業 利潤服務科研」

「科研不能只靠政府資金，要有產業反哺。」實驗室項目將在6月底與港府簽署產學研「1+」項目，是24個項目中唯一的農業項目，希望7月初啟動。團隊瞄準大豆深加工領域：「全球功能食品市場龐大，大豆肽、膳食纖維都是方向。」但他坦言挑戰：「科學家懂基因編輯，卻不熟悉商業合約與市場開發。」 希望透過政府項目推動大豆產業全面發展。