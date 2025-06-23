香港競爭力重返全球三甲　黃偉綸：國際商界高度肯定香港優勢

「粵港澳媒體灣區行」聯合採訪團今日（23日）展開金融經濟專題訪問。署理財政司司長黃偉綸解讀《2025年世界競爭力年報》時強調，香港躍居全球第三的關鍵在於「政府效率」（全球第二）與「稅務政策」（全球第一）雙優勢，創下全球前十最大增幅。黃偉綸指出，國際商界對香港普通法制度、低稅率及資金自由流動的高度肯定，是排名自2019面來首返三甲的重要原因。



署理商經局局長陳百里及署理財庫局長陳浩濂亦有出席，分別闡述了香港鞏固貿易樞紐及離岸人民幣結算中心的戰略部署。



財政司副司長黃偉綸接受「粵港澳媒體灣區行」聯合採訪團採訪。（王晉璇攝）

政府效率排名全球第二 黃偉綸：公務員團隊改革見成效

瑞士洛桑管理學院（IMD）最新發布《2025年世界競爭力年報》顯示，香港全球排名升至第三位，為自2019年後首次重返三甲。署理財政司司長黃偉綸指出，排名躍升主要體現於兩大領域：政府效率排名從第三升至第二，反映18萬公務員團隊推行「以結果為目標」改革初見成效；營商環境指數亦大幅攀升，證明國際商界對香港堅持普通法制度、低稅率及自由貿易政策予以高度肯定。

黃偉綸強調，香港在全球金融中心指數（GFCI）維持第三且評分提升，加上去年被評為全球最自由經濟體，反映國際社會持續認可香港優勢，當局將持續提升競爭力。

商務及經濟發展局副局長陳百里接受「粵港澳媒體灣區行」聯合採訪團採訪。（王晉璇攝）

陳百里：三大策略鞏固國際貿易中心

陳百里表示，面對地緣政治動盪下，國際貿易新格局的現狀，「香港正採取三大策略鞏固國際貿易中心地位」。首先是開拓市場，深化中東、東盟新興市場合作。香港現已與21個經濟體簽訂9份自貿協定，及與33個經濟體簽訂24份投資保障協定，便利香港貨物及服務進入本地市場，及為投資提供保障。

其次是強化招商，2024年底駐港境外企業達9,960家，初創近4,700家創新高。2024年前五月吸引319家企業落戶，同比增23%。

第三是拓展內地銷售市場，豐富「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）內容，將強化「灣區經貿通」(GoGBA)平台，並在大型展覽設香港館，為港商進入內地市場提供資源。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂接受「粵港澳媒體灣區行」聯合採訪團採訪。（王晉璇攝）

陳浩濂：深化離岸人民幣樞紐角色

陳浩濂則強調，香港作為全球最大離岸人民幣中心，將以四大方向提升功能。首先是維持香港1.1萬億元全球最大資金池及結算優勢，2024年前五個月處理全球約八成離岸人民幣清算業務；第二是強化債券市場，國家財政部連續17年在港發行人民幣國債累計逾4000億元，應利用離岸人民幣金融活動引入環球基金。支持國家經濟發展。

第三是推動「數字貨幣橋」mBridge項目，聯動中國、泰國及阿聯酋央行提升跨境支付效率；第四是拓展東盟與中東網絡，支持當地機構在港發行綠色債券，為一帶一路基建項目提供人民幣融資方案。