科大訊飛及訊飛醫療香港辦公室開幕　引進辦：推動智慧醫療發展

自去年11月成為引進辦重點企業的科大訊飛及訊飛醫療，今日（24日）舉行香港辦公室開幕典禮。引進辦主任任景信出席開幕典禮時表示，其選擇在港設立國際總部和研究院，將有助本地人工智能及大模型等產業鏈發展，特別是在智慧醫療領域。



科大訊飛股份有限公司董事長劉慶峰表示，將繼續與本地高等院校及不同機構合作，以期推動人工智能的實景應用，加快技術創新發展。



自去年11月成為引進辦重點企業的科大訊飛及訊飛醫療，今日（24日）舉行香港辦公室開幕典禮。（政府新聞處）

引進辦主任任景信出席開幕典禮時表示，科大訊飛及訊飛醫療選擇在香港設立國際總部和研究院，將有助本地人工智能及大模型等產業鏈發展，特別是在智慧醫療領域，進一步提高醫療服務效率和質素，讓更多患者受益。引進辦將繼續積極支持重點企業在港拓展，共同打造香港成為具全球競爭力的創科樞紐。

科大訊飛董事長劉慶峰表示，香港擁有世界級科研基建設施及創新生態，吸引其在此建立區域戰略據點。科大訊飛及訊飛醫療將繼續與本地高等院校及不同機構合作，並積極開拓東南亞、「一帶一路」及海外市場，以期推動人工智能的實景應用，加快技術創新發展。

科大訊飛－訊飛醫療持續透過創新算法實現技術突破，並於智慧教育、智慧醫療及智能辦公等多個應用領域取得卓著成果。