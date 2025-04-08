引進辦與18重點企業簽約　3間分別屬美國和新加坡　一間不願具名

引進重點企業辦公室今日（8日）舉辦「重點企業簽約儀式」，歡迎新一批共18間重點企業在香港設立或擴展其業務，包括14間內地企業、兩間美國企業、一間新加坡企業，以及一間不願具名的企業。



財政司司長陳茂波致辭時表示，引進辦未來會策略性地引入更多結合創科的文創企業，這些企業可以通過香港的平台，將業務擴展至更多不同的新市場。



去年11月財政司司長陳茂波（後排中）和其他有關官員見證下，財政司副司長黃偉綸（第二排中）與重點企業代表進行簽約儀式。(政府新聞處圖片）

第四批重點企業名單。(政府新聞處圖片）

200位代表出席簽約儀式 14家為內地企業

新一批在香港設立或擴展其業務的重點企業共有18家，當中14家為內地企業，如螞蟻數字科技香港子公司、百度智能駕駛和中國移動（香港）創新研究院有限公司等；美國CERTIFIED KERNEL TECH (CertiK) 及應脈醫療科技（上海）有限公司、以及新加坡 億杉醫療科技有限公司都有簽約；尚有一間選擇不公開名稱的企業。

18家公司來自先進製造與新能源科技、人工智能與數據科學、金融科技及生命健康科技等高新產業領域。所有企業均承諾在香港設立全球或地區總部，或建立研發中心。

超過200位代表出席「重點企業簽約儀式」，包括重點企業、本地和外國商會、科研機構、大學、金融及專業服務公司、相關政府政策局／部門和公營機構。在財政司司長陳茂波的見證下，出席簽約儀式的重點企業參與簽約，正式成為特區政府的重點企業夥伴。

連同早前引進的66家重點企業，它們在未來數年會在香港合共投資約500億元，創造超過2萬個就業機會。

財政司司長陳茂波致辭時表示，引進辦未來會策略性地引入更多結合創科的文創企業。(政府新聞處圖片）

陳茂波：支持香港成為國際創科中心

陳茂波致辭時表示，重點企業為香港帶來投資、就業機會和科技，同時也帶來能夠改變生活方式和激發創新的產品和方案。重點企業在香港落戶，支持香港成為國際創科中心。

他說，在單邊主義和保護主義抬頭下，香港堅定不移保持自由港地位、實行自由貿易政策，保障資本、貨物、資訊和人員的自由流動；維持簡單低稅制；亦致力建立蓬勃的創科生態系統，並給予全方位的資金支持。

陳茂波又表示，引進辦未來會策略性地引入更多結合創科的文創企業，這些企業可以通過香港的平台，將業務擴展至更多不同的新市場。