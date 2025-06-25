蓮塘口岸人流超估算　去年日均人次近6.3萬超一倍多　假日近8.4萬

【北上/蓮塘口岸/香園圍口岸/出入境】港人北上成日常，港府最新數據顯示，2024年皇崗口岸（落馬洲管制站）、深圳灣口岸等5個口岸平日每日平均出入境人次高約24萬人次，其中蓮塘口岸（香園圍口岸）有62,905人次，超出該口岸設計/預計每日可處理的出入境旅客流量人次的3萬人次逾一倍，假日日均更達8.37萬人次。



當局指，在過境高峰日子、例如節假日，運輸署一向會與相關內地單位協調，並按高峰日子的預測人流與公共運輸服務營辦商預先制定計劃，包括增發節日特別加班配額予跨境巴士服務營辦商，以應付過境高峰日子期間的跨境旅客交通需求，跨境巴士營辦商亦會加派足夠人手在管制站及市內主要站點，協助維持旅客排隊及候車秩序。



蓮塘口岸2024年平日每日平均出入境人次有62,905人次，超出該口岸設計可處理的3萬人次。（資料圖片/黃浩謙攝）

落馬洲、文錦渡、深圳灣、港珠澳大橋香港口岸及蓮塘口岸（香園圍口岸）5個口岸去年平日每日平均出入境人次有242,217人次，假日（周六、日及公眾假期）則有354,317人次。其中最多市民使用的，是深圳灣口岸，有121,135人次；最少為文錦渡口岸，僅3,918人次。

不過，5個口岸中只有蓮塘口岸（香園圍口岸）出入境人次超出設計或預期中每日可處理的出入境流量人次，平日每日平均出入境人次為62,905人次，假日為83,729人次，但該口岸預期可處理流量人次為3萬。

蓮塘口岸2024年平日每日平均出入境人次有62,905人次，超出該口岸設計可處理的3萬人次。（資料圖片/黃浩謙攝）

現時新皇崗口岸聯檢大樓正進行地上主體結構施工，當局目標是於2025年底基本完成新皇崗口岸聯檢大樓建設，重建後的新皇崗口岸採用「一地兩檢」安排並實施嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式，口岸啟用安排和時間表有待深港兩地政府進一步商討。

新皇崗口岸設計通關流量約為每日20萬人次，當局預計在港鐵北環線支線開通後，可提升至每日約30萬人次；跨境車輛的設計通關流量則大約為每日1萬5千架次；上述設計通關流量料可應付口岸開通初期人流車流的預算需求。