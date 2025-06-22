解構蓮塘口岸周六逼爆｜單日近5.5萬人出境疫後次多 港人佔87%
【蓮塘口岸／香園圍口岸／假期北上／北上消費／陸路口岸／深圳】港人北上消費的熱潮有增無減，《香港01》周六（21日）報道，其中港人往返內地熱點的蓮塘口岸／香園圍口岸一度逼爆人潮。入境處資料顯示，周六（21日）有54,744人次的港人及旅客經該口岸出境，為疫後通關以來第二多一日，僅次於3月22日（55,023人次），當中87%是港人。
有旅客今日（22日）在社交平台發文，指早上在該口岸過關時仍現人潮，不過管制站實施人潮管制。
考試季完結 周六北上港人回升至40萬人次
過去三個星期六出境港人人數或受到學校考試季節影響，其中6月7日有442,246人次經管制站出境，當中357,880人次北上（撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境）；在6月14日出境減至404,828人次，當中330,489人次北上。
到6月下旬，不少學校考試季尾聲。昨日6月21日有50萬人港人出境，當中北上人數回升至404,553人次（撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境）。
最多港人使用的羅湖及落馬洲支線出境，其中羅湖口岸佔126,936人次，落馬洲支線則有105,331人次。
近5.5萬人次周六經塘口岸／香園圍口岸北上 港人按周多一成
至於經蓮塘口岸／香園圍口岸，昨日有54,744人次的港人及旅客出境，創3月22日後單日新高，也是疫後僅次於3月22日紀錄（55,023人次），僅少279人次，比6月14日多22.5%，可見昨日明顯較多人使用該口岸出境，警方也在場實施人潮管制。
昨日使用蓮塘口岸／香園圍口岸出境的港人佔87%或47,637，按周多約兩成（6月14日40,082人次）。
至於今日周日（22日）情況，有旅客在《小紅書》發文，指早上11時35分在蓮塘香園圍口岸過關，出現長人龍、更「打蛇餅」，管制站實施人潮管制。
蓮塘口岸／香園圍口岸設計規模原僅應付每日3萬人次出入境
蓮塘口岸／香園圍口岸位於沙頭角與文錦渡之間，為首個採用「人車直達」概念的陸路口岸。該口岸原本設計每日最多處理3萬出入境人次，並預計2030年才會達標。不過，在港人北上消費熱潮下，蓮塘香園圍口岸2023年正式啟用了僅34日，出入境人次已達3.2萬超出預期，2024年8月初更錄得9.8萬人次，創下紀錄新高，為當初規劃的3倍，去年8月25日首破10萬人次，達到10.4萬人次，今年3月22日創紀錄109,899人次。
蓮塘口岸／香園圍口岸受歡迎其中一個原因，是年滿60歲市民，憑2元長者乘車優惠，從其他區乘搭交通工具低至2元便可到達，到深圳後乘搭交通工具也免費。
香園圍口岸現有五個人手檢查出境櫃位，另有兩個自5月起圍封進行改為E道工程，全部14個E道櫃位周六全開，故對周六出現人潮逼爆影響不大。