解構蓮塘口岸周六逼爆｜單日近5.5萬人出境疫後次多　港人佔87%

【蓮塘口岸／香園圍口岸／假期北上／北上消費／陸路口岸／深圳】港人北上消費的熱潮有增無減，《香港01》周六（21日）報道，其中港人往返內地熱點的蓮塘口岸／香園圍口岸一度逼爆人潮。入境處資料顯示，周六（21日）有54,744人次的港人及旅客經該口岸出境，為疫後通關以來第二多一日，僅次於3月22日（55,023人次），當中87%是港人。



有旅客今日（22日）在社交平台發文，指早上在該口岸過關時仍現人潮，不過管制站實施人潮管制。



港人往返內地熱點的蓮塘香園圍口岸6月21日下午又逼爆，離境大堂一度大排長龍。（Facebook「深圳大灣區吃喝玩樂情報站」 ）

港人往返內地熱點的蓮塘香園圍口岸6月21日下午又逼爆，離境大堂一度大排長龍。（讀者提供）

有讀者報料表示如常北上過關，平時只須半小時便可離境，但周六（21日）足足排近1.5小時。（讀者提供）

考試季完結 周六北上港人回升至40萬人次

過去三個星期六出境港人人數或受到學校考試季節影響，其中6月7日有442,246人次經管制站出境，當中357,880人次北上（撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境）；在6月14日出境減至404,828人次，當中330,489人次北上。

到6月下旬，不少學校考試季尾聲。昨日6月21日有50萬人港人出境，當中北上人數回升至404,553人次（撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境）。

最多港人使用的羅湖及落馬洲支線出境，其中羅湖口岸佔126,936人次，落馬洲支線則有105,331人次。

據入境處，周六（22日）香港居民經管制站出境數字單日近50萬人次。（入境處截圖 ）

港人北上消費的熱潮有增無減，《香港01》周六（21日）報道，其中港人往返內地熱點的蓮塘香園圍口岸一度逼爆人潮。（讀者提供）

有讀者表示，平時使用蓮塘口岸過關，只須半小時便可離境，但今周六（21日）足足排近1.5小時。（讀者提供）

近5.5萬人次周六經塘口岸／香園圍口岸北上 港人按周多一成

至於經蓮塘口岸／香園圍口岸，昨日有54,744人次的港人及旅客出境，創3月22日後單日新高，也是疫後僅次於3月22日紀錄（55,023人次），僅少279人次，比6月14日多22.5%，可見昨日明顯較多人使用該口岸出境，警方也在場實施人潮管制。

昨日使用蓮塘口岸／香園圍口岸出境的港人佔87%或47,637，按周多約兩成（6月14日40,082人次）。

至於今日周日（22日）情況，有旅客在《小紅書》發文，指早上11時35分在蓮塘香園圍口岸過關，出現長人龍、更「打蛇餅」，管制站實施人潮管制。

有讀者觀察，在離境大堂有位置被隔板圍封。據了解，離境大堂正進行改善工程， 據悉會增加「非觸式e-道」數目 ，以應付未來更多客流量。（讀者提供）

在小紅書，有不少旅客分享蓮塘口岸出現人潮情況。（小紅書截圖）

蓮塘口岸／香園圍口岸設計規模原僅應付每日3萬人次出入境

蓮塘口岸／香園圍口岸位於沙頭角與文錦渡之間，為首個採用「人車直達」概念的陸路口岸。該口岸原本設計每日最多處理3萬出入境人次，並預計2030年才會達標。不過，在港人北上消費熱潮下，蓮塘香園圍口岸2023年正式啟用了僅34日，出入境人次已達3.2萬超出預期，2024年8月初更錄得9.8萬人次，創下紀錄新高，為當初規劃的3倍，去年8月25日首破10萬人次，達到10.4萬人次，今年3月22日創紀錄109,899人次。

蓮塘口岸／香園圍口岸受歡迎其中一個原因，是年滿60歲市民，憑2元長者乘車優惠，從其他區乘搭交通工具低至2元便可到達，到深圳後乘搭交通工具也免費。

香園圍口岸現有五個人手檢查出境櫃位，另有兩個自5月起圍封進行改為E道工程，全部14個E道櫃位周六全開，故對周六出現人潮逼爆影響不大。

在小紅書，有不少旅客分享蓮塘口岸出現人潮情況。（小紅書截圖）