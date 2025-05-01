五一｜蓮塘口岸現行山大軍闖麥理浩徑　北京客：世界最美徒步路線

五一黃金周假期今日（1日）開始，不少內地客來港旅遊，部份人專程來行山，體驗香港自然風光。早上8時，蓮塘口岸（香園圍）有大批來自內地的「行山大軍」到達，等候登上旅遊巴。有人計劃到麥理浩徑「朝聖」徒步，完成100公里目標，亦有人計劃行山兼到市區Citywalk料花費數千元。



5月1日早上未及8時，蓮塘口岸（香園圍）有大批來自內地各個省份的行山「大軍」。（黃浩謙攝）

5月1日早上未及8時，蓮塘口岸（香園圍）有大批來自內地各個省份的行山「大軍」。（黃浩謙攝）

蓮塘口岸多部旅遊巴接走行山客

今日早上未及8時，蓮塘口岸（香園圍），有大批來自內地各個省份的行山「大軍」，背著巨型行山背囊及行山杖，齊在口岸旅遊巴上客區，準備登上旅遊巴前往西貢行山，共約開出3班旅遊巴。

來自北京的李小姐稱，計劃五一假期期間到麥理浩徑徒步，因為是香港世界最美的徒步路線之一。（洪芷菁攝）

來過香港旅遊數次、來自北京的李小姐稱，計劃五一假期期間到麥理浩徑徒步，因為是香港世界最美的徒步路線之一。

麥理浩徑徒步也留一日九龍城市漫步 預算「隨心吧」

另外，她會預留一日時間到九龍區citywalk（城市漫步），「吃點小吃，citywalk啊，拍拍照片。」但未沒有明確預算，「隨心吧。」她表示，其後住在尖沙咀附近的酒店，房價大約2000元一晚，認為價格較以往來港時上漲了5成。

來自湖南長沙姜小姐，乘坐高鐵三個小時來港，計劃花三天半時間到麥理浩徑徒步。（洪芷菁攝）

來自湖南長沙姜小姐，乘坐高鐵三個小時來港，計劃花三天半時間到麥理浩徑徒步，另外留一日半時間隨有人到中環游玩。

湖南客重裝徒步 來港五日預花$3000至$4000

她續指，由於重裝徒步，帶備充足物資，故住宿會「哪裡落腳，就在哪裡住。」另外，她會在市區住宿一晚，料花費1,000元，而五天總預算花費3,000至4,000元。不過，她稱「不太喜歡城市，我覺得沒有人的地方是最好的。」

合肥行山客、首次來港的史先生，打算到麥理浩徑徒步，走完全徑需要100公里，形容並非挑戰而是「朝聖」。（洪芷菁攝）

合肥行山客預行足100公里「朝聖」

來自合肥的行山客、首次來港的史先生，打算到麥理浩徑徒步，因為全球前二十非常有名的路線。他表示，走完全徑需要100公里，形容並非挑戰而是「朝聖」。他續指，同行的「旅友」有來自上海、杭州、合肥，整團共8人，主要為30歲中青年。他們於昨日到達深圳，今日到香港，預計留四日，住宿則主要在露營地或者麥理浩徑附近的酒店。

他表示行山完結便離港，不會去市區遊玩，因為「城市其實全球都差不多」，但相信香港戶外景色與內地不一樣，因每一個地點的地理位置不一樣，導致氣候不一樣，有徒步中自然風光，更為吸引。

首次來港、來自廣州的李先生，打算和友人到麥理浩徑徒步，期待「看到比較漂亮的海景還有美女。」（洪芷菁攝）

廣州客期待：看到比較漂亮的海景還有美女

首次來港、來自廣州的李先生，打算和友人到麥理浩徑徒步，並在山上露營，預計留港兩、三天，他表示期待「看到比較漂亮的海景還有美女。」他續指，旅程預算主要為吃和交通方面，大概花費兩三百元。他又指，希望去維多利亞港，但礙於時間不夠，會留待下次再去。