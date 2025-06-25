香港故宮加強國內外巡展　館長吳志華：以文物促進文明對話

「同心築夢 共謀發展」粵港澳媒體灣區行聯合採訪團，今日（25日）參觀香港故宮博物館新展「天方奇毯──伊斯蘭與世界文明的交織」，香港故宮文化博物館館長吳志華接受採訪時表示，故宮在三年內接待了超過320萬人次遊客，未來將與英國維多利亞與阿爾伯特博物館博物館及美國大都會藝術博物館合作，並將繼續強化文教和一的目標及加強與國內外巡展與合作。



「天方奇毯」展伊斯蘭文明

「天方奇毯」展覽用逾百件展品精選自卡塔爾多哈伊斯蘭藝術博物館，輔以故宮博物院和香港故宮典藏珍品，呈現薩法維（伊朗）、鄂圖曼（土耳其）及莫臥兒（印度）三大王朝地毯與珍器，涵蓋10至19世紀陶瓷、玉器及手稿。

其中有17世紀印度的長達16米的「海得拉八凱沃基安地毯」、16世紀伊朗由五百萬個繩結製作的「羅斯柴爾德開光紋地毯」等，見證絲路貿易推動的跨域藝術交融。

故宮將加強國內外巡展與合作

香港故宮文化博物館館長吳志華接受聯合採訪團訪問時指出，故宮文化博物館開館三年累計接待逾320萬觀眾，未來將深化國內外文明對話，11月將推出「古埃及文明大展」，現正與埃及官方協調文物資源；8月6日將呈現與英國維多利亞與阿爾伯特博物館合作的「莫臥兒王朝的珍寶」；明年將與美國大都會藝術博物館合作展出珠寶藏品。

現正於上海展出的「城市脈動」聚焦香港與上海共有的園林文化與生活美學，預計9月底延伸至首都博物館，建立「香港策展－內地巡展」新模式。 吳志華表示，「這是香港故宮第一次到內地和海外展出」。他希望巡展可以「將世界多元文明藝術引入香港與內地，同時向全球傳播中華優秀傳統文化藝術。」

吳志華：強化文教合一

被問及香港國際藝術中心優勢，吳志華指出：「香港語言與國際接軌，團隊涵蓋兩岸及海外成員，是『說好中國故事』的理想平台。」他補充，香港可透過透過多元文化視角，將專業文物知識轉譯為多語敘事，並開發當代詮釋模式吸引年輕族群。

故宮文化博物館館長吳志華。（王晉璇攝）

故宮現階段與香港理工大學共建紡織品研究中心，並同復旦大學開展人工智能文物研究項目，強化「文教合一」機制。