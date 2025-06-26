時代廣場City’super美食廣場本月底結業　30年見證銅鑼灣變遷

City’super最後一間美食廣場將走進歷史。位於銅鑼灣時代廣場的City’super Amazing Food Hall，將於6月30日結業，結束30年營運，代表City’super將不再營運美食廣場。有相關員工今晚（26日)向《香港01》表示，該美食廣場將營運至本月29日（下周日），其後關閉。City’super解釋決定是基於市民消費模式改變及公司長期策略。



位於銅鑼灣時代廣場的City’super美食廣場Amazing Food Hall將於本月30日結業。（羅日昇攝）

位於銅鑼灣時代廣場的City’super美食廣場Amazing Food Hall將於本月30日結業。（羅日昇攝）

時代廣場City’super自1996年開業已設美食廣場

位於銅鑼灣時代廣場的City’super自1996年12月開業，設有美食廣場。曾於2012年初暫停營業，翻新工程於2013年11月末完成。美食廣場及後再次翻新，並易名為Amazing Food Hall，於2019年8月16日重開。

有相關員工表示，該店將營業至本月29日（下周日），其後關閉。位於City’super内的飲品店NUTTEA亦貼出告示，指因租約期滿，將於本月29日起暫停營業，稱年內將在同區重開。

位於銅鑼灣時代廣場的City’super Amazing Food Hall内的飲品店NUTTEA貼出告示，指因租約期滿，將於本月29日暫停營業。（羅日昇攝）

City’super：結業基於市民消費模式改變及公司長期策略

《南華早報》引述City’super發言人指，考慮到市民消費模式改變，以及City’super的長期策略，位於銅鑼灣時代廣場内的Amazing Food Hall美食廣場將在6月30日起關閉，該位置不再續約。該報道並引述一名員工指，約數十名員工將受影響，公司暫未調動他們至其他職位。

位於銅鑼灣時代廣場的City’super美食廣場Amazing Food Hall將於本月30日結業。（羅日昇攝）

City’super美食廣場cooked Deli三分店2019年起逐一結業

銅鑼灣City’super Amazing Food Hall為該公司最後一間美食廣場分店。City’super曾經營cooked Deli名稱美食廣場，尖沙咀新港中心地庫分店於2008年結束營業，其他則於近年陸續關閉，其中將軍澳PopCorn 2期分店在2019年1月結業，九龍觀塘apm分店於2021年初結業，1998年12月開業的尖沙咀海港城港威商場分店，去年2月亦於租約到期後結業。