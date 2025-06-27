澳門太空油毒品快測假陽性　煙油實為大麻素　司警：正向廠方了解

澳門司警今日（27日）公布，在昨日（26日）公布的一宗毒品案中，快速檢測試劑對涉案煙油呈依托咪酯（俗稱太空油毒品）呈假陽性反應，司警就事件引致社會疑慮致歉，正就初步快速檢測程序出現偏差的問題，與相關廠方了解中。



澳門司警公告昨日（27日）的毒品案中所使用的快速檢測試劑對「太空油」呈假陽性反應。（澳門司警網頁圖片）

澳門司警昨日（26日）拘捕一名越南外僱男子，司警人員在截獲嫌疑人時依程序對搜獲的煙油使用快速檢測試劑進行檢測，結果對依托咪酯（俗稱太空油毒品）呈陽性反應，隨即將煙油送往刑事技術廳化驗鑑定，證實快測結果屬假陽性，煙油內並非依托咪酯物質，實際是含「合成大麻素」物質的毒品煙油。

司警對引致社會疑慮深表歉意

澳門司警指，快速檢測試劑作為初步篩檢工具，具操作便捷、反應迅速的特點，但非最終定性依據，重申所有案件移送檢察院前，均須經刑事技術廳檢測，確保證物完整性及法律程序公正性。 司警表示，對引致社會疑慮深表歉意。