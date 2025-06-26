太空油改名喪屍油？林順潮憂潘朵拉效應　名字負面會「愈禁愈勁」

政府嚴厲打擊依托咪酯，即俗稱「太空油」的毒品。有議員關注「太空油」的名稱過於浪漫化，呼籲當局為其改名，當中有人「拋橋」提出改稱「喪屍油」。當初提出關注的選委界立法會議員林順潮認為，要考慮心理學上的潘朵拉效應，擔心名字愈負面，反而愈吸引好奇，倡當局以其化學成份依托咪酯作中性命名。



有議員關注「太空油」的名稱過於浪漫化，呼籲當局為其改名。（資料圖片）

選委界林順潮認為，用太空油指代依托咪酯是「不適當的浪漫」。（資料圖片／黃浩謙攝）

周四（26日）立法會大會上，本身是眼科醫生的選委界林順潮指，用「太空油」形容依托咪酯是「不適當的浪漫」，關注當局會否為太空油改名，甚至舉辦命名比賽。保安局局長鄧炳強回應指，當局正有此意，指或會因應吸食太空油後的情況命名，「會唔會叫『喪屍油』呢？」

林順潮：太空油名字一定要改且愈快愈好

林順潮今早（26日）在港台《千禧年代》表示，「唔怕生壞命，最怕改壞名」，太空油的名字令人聯想到太空漫步，「係咪馬斯克 SpaceX 太空旅遊？名有好大影響」，強調免錯誤聯想，太空油的名字一定要改，而且愈快愈好。

倡以「依托咪酯」即太空油主要化學成份命名

至於「喪屍油」的建議，林順潮認為要考慮心理學上的潘朵拉效應，「愈禁就愈勁，愈唔畀我接觸愈想接觸」，可能名字愈負面，反而愈吸引好奇。他又以毒品「可樂」舉例指，其名稱現時為可卡因，較為中性，倡當局以依托咪酯，即太空油的主要化學成份命名。