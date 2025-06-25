「太空油」毒品名稱太浪漫？　鄧炳強一原因提議叫「喪屍油」

政府嚴厲打擊依托咪酯，即俗稱「太空油」的毒品。保安局局長今日（25日）公佈2023年至今年5月31日，共拘捕566名涉非法管有依托咪酯的人士，當中134人，即約兩成人21歲以下，而吸食的493人中，約七成在21歲以下。



有議員關注「太空油」的名稱過於浪漫化，呼籲當局應參考對可卡因的命名，為「太空油」改名。鄧炳強說，希望短時間內做到，坦言可能考慮吸食後的情況命名，如出現猥褻行為、皮膚發炎潰爛、肌肉抽搐等，「會唔會叫『喪屍油』呢？」



立法會議員、新界鄉議局主席劉業強今日（25日），就杜絕青少年吸食太空油的進程質詢政府。（資料圖片／黃浩謙攝）

兩年拘捕493人吸食「太空油」 七成人21歲以下

新界鄉議局的立法會議員劉業強今日（25日）就杜絕青少年吸食太空油的進程質詢政府，關注過去3年青少年管有及吸食太空油毒品的個案數字。鄧炳強表示，自今年2月14日將依托咪酯列為毒品後，截至上月底，執法部門成功租借超過22萬粒依托咪酯流入市面，一共拘捕405人，當中近四成人、即153人涉及販運危險藥物。

他續指，2023年至2025年5月31日，共拘捕566名涉非法管有依托咪酯的人士，當中134人，即大約兩成人是21歲以下的青年；而根據藥物濫用資料中央檔案室的數據，這段時間錄得493人吸食依托咪酯，當中356人、即約七成人是21歲以下的青年。

保安局局長鄧炳強（資料圖片／黃浩謙攝）

六成中學參與兩項禁毒、抗毒活動

至於校園禁毒、抗毒進程，鄧炳強指禁毒處推行的健康校園計劃，可鞏固學生遠離毒品的決心，禁毒處亦已經準備在學生自願參與的校園檢測中，加入依托咪酯的檢測，並要求學校傳授防範依托咪酯的知識。

他又指，禁毒處同時在推行「動感抗毒」計劃，透過體育活動協助青少年遠離依托咪酯，現時共六成中學參與這兩個活動。劉業強追問如何進一步提升參與度，鄧就指兩項計劃是為幫助校園建立無毒文化，希望推廣至更多學校，不過學校、學生都是自願參與。

選委界林順潮認為，用太空油指代依托咪酯是「不適當的浪漫」。（資料圖片／黃浩謙攝）

林順潮籲為「太空油」改名 鄧炳強提議「喪屍油」

本身是眼科醫生的選委界林順潮認為，用「太空油」形容依托咪酯是「不適當的浪漫」，舉例官方都是用「可卡因」去命名俗稱「可樂」的毒品，關注當局會否為太空油改名，甚至舉辦命名比賽。

鄧炳強承認近日也有收到部分人士的類似意見，現時正打算改名，可能因應吸食太空油後的情況命名，如出現猥褻行為、皮膚發炎潰爛、肌肉抽搐。「會唔會叫『喪屍油』呢？」他稱希望短時間改名，再做新一輪宣傳以警醒市民。

民建聯選委界葛珮帆（資料圖片／黃浩謙攝）

鄧炳強：正檢視就「太空油」成立專門舉報熱線

民建聯選委界議員葛珮帆表示，網上流傳很多「點心紙」供購買毒品，且有內容為學生用電子煙吸食依托咪酯的影片，當局會否加強網絡巡查，並提供Whatsapp舉報熱線。

鄧炳強稱，警方毒品調查科已經在2008年成立專責網上巡邏小組，小組去年就破獲174宗網上個案，今年至5月31日偵破114宗。而毒品舉報熱線方面，現時已有三條，正檢視會否成立多一條「太空油」毒品熱線。