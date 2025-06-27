長者早餐券｜政府夥6餐飲集團向5萬長者派券　一套6張　$15享早餐

政府再推「愛心食肆賞你惠食」計劃，預計下月向長者派發早餐優惠券，長者以優惠券可以$15享用早餐。勞工及福利局局長孫玉菡今日（27日）指，社署將透過長者中心向約5萬名長者派發一套6張的優惠早餐券，長者可於7月到6間連鎖餐飲集團（每間一張），以15元優惠享用套餐，又預計將會於十一國慶派下午茶券。



參與連鎖餐飲集團包括麥當勞香港。（資料圖片/夏家朗攝）

參與連鎖餐飲集團名單：

大家樂集團

大快活

太興飲食集團

美心集團

麥當勞香港

銀龍茶餐廳



孫玉菡指，今次是延續上次「愛心食肆賞你惠食」成功經驗，展現政、商、民三方合作，食肆提供優惠價錢予長者，派發方面就由社署透過200多間社署資助的長者中心負責。

參與連鎖餐飲集團包括大家樂集團。（資料圖片/香港01記者攝）

參與連鎖餐飲集團太興飲食集團。（資料圖片/林遠航攝）

孫玉菡指，上輪活動5萬名受惠長者各獲發5張優惠券、可吃5餐，今次再進一步，同樣派發5萬套，而每名受惠長者可獲發一套共6張不同飲食集團的早餐券，即共30萬張，希望「老友記」吃得開心。

「愛心食肆賞你惠食」啟動禮今年1月14日在政府總部舉行。（資料圖片/鄭子峰攝）

孫玉菡盼吸引一些社區較隱蔽長者走出來

孫玉菡強調，當局不僅派發優惠券予長者中心會員，非會員亦可到中心領取，而上次經驗得出約15%、即約7 500套優惠券派發予非長者中心會員，而除幫助長者外，當局希望通過派發這類優惠餐券，吸引一些原在社區較隱蔽的長者走出來，到長者中心領取優惠券。除他們受惠外，亦藉機接觸他們，希望將他們吸納進社署服務系統。