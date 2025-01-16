長者餐飲券｜$25食到！焗豬扒飯＋魚柳包餐　附資格＋領取方法

長者優惠｜老友記又有著數！政府昨日（14日）宣布推出「愛心食肆賞你惠食」計劃，向全港合資格長者派發餐飲優惠券，讓長者可以$25價格在麥當勞、美心、大家樂、大快活及太興購買指定套餐。各位老友記如果不想錯過優惠，就記得留意以下申請教學以及派發地點詳情！



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5大飲食集團派$25優惠券 最快年初一用得

政府推出的「愛心食肆賞你惠食」於昨日（14日）正式啟動，計劃將由5大飲食集團於大年初一（1月29日）至三月底的指定期內，向全港約5萬名長者提供餐飲優惠券，每位長者可獲一套5張，每張可以優惠價$25於相關餐廳享用指定食品。

「愛心食肆賞你惠食」啟動禮於昨日（14日）在政府總部舉行。（資料圖片）

長者餐飲優惠券$25指定食品

5大飲食集團包括麥當勞、美心、大家樂、大快活及太興，5間餐廳分別推出不同的優惠食品，當中包括麥當勞的魚柳包餐；美心的海南雞飯；大家樂的焗豬扒飯；大快活的無味精咕嚕肉飯；以及太興的叉燒煎蛋飯。

長者餐飲優惠券申請資格

「愛心食肆賞你惠食」計劃推出後，預計將有5萬名長者受惠。凡是獨居長者、雙老住戶或隱蔽長者，就符合領取資格。

1. 獨居長者

2. 雙老住戶

3. 隱蔽長者



長者餐飲優惠券申請方法

「愛心食肆賞你惠食」計劃將由全港214間津助長者中心，包括41間長者地區中心及172間長者鄰舍中心，向合資格長者派發長者餐飲優惠券。

長者地區中心以及長者鄰舍中心由東華三院、保良局、救世軍、明愛、聖雅各福群會、香港聖公會、香港基督教女青年會等社福機構營運。符合資格的長者，可先在居住地區附近的津助長者中心登記成為會員，再由該社區中心派發優惠券。

👉🏻長者鄰舍中心名單 👉🏻長者地區中心名單

長者可於居住地區附近的津助長者中心登記成為會員。（基督教家庭服務中心官網）

長者餐飲優惠券期限

2025年1月29日（年初一）至3月31日



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