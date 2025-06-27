機場無人巴相撞｜機管局：系統誤判死車致意外　研減慢出路口車速

香港國際機場上周日（22日）發生無人駕駛巴士意外，兩架無載客的巴士在禁區內相撞。機管局機場運行執行總監姚兆聰今日出席公開活動時表示，經調查後初步相信是一輛巴士誤將另一輛巴士判斷為「死車」，如常駛出路口引致意外。



姚兆聰表示，調查後排除人為錯誤、機件和維修等原因，未來會調節無人車抵達路口時的運行算法，同時盡快改善無人車溝通功能至涉事路口，訂立路口行車的先後次序。



姚兆聰表示，無人駕駛巴士意外經調查後排除人為錯誤、機件和維修等原因。(資料圖片)

姚兆聰表示，兩輛無載客的機場員工無人駕駛巴士事發時，同時抵達雙線雙行的T字路口，其中一輛巴士停頓超過3秒，令另一架巴士錯判其為「死車」，決定由路口駛出。

兩輛車在同時間啟動，當時煞車系統正常運作，令兩車相撞時車速減至每小時2.2公里，比行人步速更慢。事後檢查車身只發現輕微凹陷，「其實連保險桿也不用換，剛好觸碰了。」

事故原因方面，姚兆聰表示，調查後排除環境、人為錯誤、機件、維修等原因，當中發現無人車的運行算法，及無人車輛在路口的聯繫有改善空間。

他指，會調節兩車同時抵達路口時加減速方面的算法，減慢出路口速度，增加緩衝煞車反應緩衝時間。另外，機場會盡快將無人車輛溝通功能擴展至事故路口，訂立行車先後次序，估計兩周內可增設有關功能。